Final Fantasy 7 The First Soldier Recensione: il battle royale di Midgard

Lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, e sulle nostre console, dall’aprile 2020: il mito di Final Fantasy, in particolare quello del settimo capitolo che ha saputo conquistare i cuori di migliaia di giocatori in tutto il mondo, vive ancora. Si sta ampliando, sta conoscendo una seconda giovinezza con il lancio del remake di FF7 e non ha ancora esaurito la sua linfa vitale, riproponendo un capitolo dopo l’altro delle avventure di Cloud Strife, della sua brigata di amici e compagni e del loro acerrimo nemico, il one-winged-angel Sephiroth. Siamo qui per parlare però di uno spin-off mobile di questa storia, un capitolo breve ma avvincente che sbarca solo sui nostri dispositivi Android e iOS per dischiuderci un’altra parte di questo universo, visto e vissuto da un punto di vista differente da quello a cui siamo abituati. Parliamo di Final Fantasy 7 The First Soldier, il nuovo titolo uscito il 17 novembre scorso nato dalle menti di Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura e Shoichi Ichikawa per svelarci quanto accaduto ben 30 anni prima degli eventi di Final Fantasy VII e prima ancora la nascita dei SOLDIER. Chi è dunque questo primo SOLDIER, e quali vicende possiamo scoprire in questo prequel? Vediamolo insieme nella nostra prova su Android di questo titolo.

Final Fantasy 7 The First Soldier: si torna a Midgard 30 anni prima

La nuova creazione di Square Enix è un battle royale competitivo con inevitabili ed evidenti elementi RPG, dove fino a 75 giocatori vengono posti nello stesso campo di battaglia e devono competere per la vittoria, scendendo in battaglia da soli o in squadre di tre. Ambientato a Midgar 30 anni prima degli eventi di Final Fantasy VII, The First Soldier segue i candidati SOLDIER e la creazione di questi da parte della Shinra Electric Power Company per rafforzare il proprio esercito. Di fatto, Final Fantasy 7 The First Soldier si fonda soprattutto sulla componente battle royale, facendo rimanere parecchio marginale la narrazione intrinseca e focalizzandosi sul gameplay pure, dove, con il passare del tempo, l’area di gioco si restringe e si sposta. Questo aspetto costringe noi giocatori, che vestiamo i panni di alcuni candidati SOLDIER, a darsi da fare con le proprie armi da fuoco, oltre a dover raccogliere materiale, accessori e oggetti sparsi qua e là, nel tentativo di competere a dovere contro i nostri avversari. Ricordiamo però che, prima di tutto, possiamo personalizzare il nostro avatar: dal nome utente, al sesso, fino ad alcuni tratti del fisico, ma non immaginate livelli elevati di personalizzazione di questo personaggio. Dopo aver creato il nostro guerriero Shinra, cominciamo subito a prendere dimestichezza con i vari comandi e possibilità di azione grazie a un tutorial piuttosto completo, dove possiamo cercare di comprendere le dinamiche del battle royale in questione. Al termine di questo, possiamo prendere parte a ogni partita, ciascuna cominciando con la scelta del punto della mappa su cui scendere lanciandoci da un elicottero, per raggiungere alcuni luoghi iconici presenti in Final Fantasy 7 Remake. Il titolo ci offre un sistema di progressione MOBA attraverso il quale i soldati possono acquisire e potenziare abilità tramite l’apertura di forzieri, interagire con dispositivi ed eliminare avversari umani o creature controllate dalla IA, rendendolo a tutti gli effetti un battle royale PvPvE.

Nuove piattaforme, vecchie evocazioni

In continuità con la storia da cui trae ispirazione e a cui si aggancia, non potevano mancare elementi fondamentali dei combattimenti, come l’uso della Materia e le Evocazioni che consentono di evocare appunto alleati mitologici come l’immancabile Ifrit. Si contano anche qui ben cinque classi diverse, ciascuna con abilità che ci portano ad assumere un determinato stile di combattimento piuttosto che un altro. Disponiamo infine anche di un sistema di progressione permanente di queste classi, così che possiamo utilizzare la stessa specializzazione per sbloccare nuove abilità. Ma cosa vuol dire giocare a un Final Fantasy solo su touchscreen? Dovete innanzitutto disporre di spazio libero sul vostro dispositivo, contando oltre 1GB di download a cui vanno sommati altri MB di aggiornamento della app. Oltre a questo, è bene avere uno schermo non troppo ridimensionato, in quanto lo spazio occupato dalle varie icone non rende sempre facile la gestione di equipaggiamento, Materia e abilità varie. Disponiamo dunque di un’interfaccia non impeccabile, ma è anche vero che, imbracciando armi da fuoco, possiamo mirare e sparare con relativa semplicità e di godersi le partite anche senza una periferica esterna. Attivando le apposite impostazioni, infatti, è sufficiente spostare il cursore sull’avversario per fare in modo che l’arma faccia automaticamente fuoco. Per quanto riguarda il combattimento puro, non è sempre facile gestire i momenti melee da telefono, dove l’uso della magia e delle armi da fuoco riesce al meglio solo nei momenti in cui non dobbiamo usare parecchie dita per muoverci, colpire e gestire la telecamera, il tutto su qualche pollice di schermo disponibile. Se è vero che abbiamo diverse opzioni a disposizione per sopraffare i nemici in un combattimento vario e strategico, è altrettanto vero che le cose si complicano da un punto di vista meramente tecnico nella gestione delle varie azioni senza un controller o una tastiera e un pad a disposizione.

Un’esperienza non del tutto gratuita

Non ci resta dunque che guardare anche all’aspetto puramente estetico di The First Soldier, il cui comparto grafico non è dei più stabili: i dettagli non sono ben approfonditi, notiamo qualche imprecisione nella resa di elementi e personaggi, così come resta abbastanza nell’anonimato se non consideriamo gli elementi classici derivanti dal genitore Final Fantasy VII. Se da un lato non possiamo dire che si tratti di un prodotto graficamente ben confezionato, dall’altro supponiamo però che questa semplicità tecnica possa avvicinare il titolo in questione a tanti dispositivi diversi, o almeno ce lo auguriamo. Che dire poi di questa versione non del tutto gratuita? Ci spieghiamo: come è auspicabile che sia, The First Soldier prevede la presenza di microtransazioni, rendendo disponibili nello shop online alcuni bundle a un costo non proprio economico, ma per nostra fortuna non mancano nemmeno ticket gratis. Invece qual è il prezzo di un titolo mobile, che finora non si è mostrato al massimo delle sue prestazioni? La nostra prova su Android ha mostrato poche difficoltà, a parte i tempi dilungati nel download e nell’aggiornamento del software. Accanto a questi difetti però, il gioco si è mostrato parecchio fluido, sia nei momenti di filmati (skippabili), sia nel puro gameplay, dove la perfomance del motore di gioco non ha mostrato evidenti cali di framerate, tantomeno crash. Consigliamo comunque di provare il gioco su un dispositivo abbastanza performante, così da non incappare in eventuali problematiche tecniche dovute all’infrastruttura del device.

In conclusione, Final Fantasy 7 The First Soldier rimane a un livello buono, ma non di certo ottimale, anche solo da un punto di vista grafico e del motore di gioco, paragonabile agli ultimi prodotti Square Enix per console e PC. Rimane un titolo sicuramente piacevole, non certo una punta di diamante della produzione della software house nipponica, ma che vale la pena di passare tra le mani degli amanti della saga e dei curiosi e appassionati di battle royale, per quanto, lo ripetiamo, non possa facilmente competere con altri titoli di prestigio del settore. Rimane un’occasione per vedere da un altro punto di vista Midgard e tornare in questo mondo, venendo a conoscenza dell’ennesimo prodotto ancillare che amplia e approfondisce un universo sempre pronto a essere sviscerato. L’esperienza di gioco qui offerta non è sicuramente tra le più competitive, ma sa accompagnarci gradevolmente riprendendo alcuni stilemi grafici e melodici, con una colonna sonora che ripropone il classico tema musicale che da oltre trent’anni ci delizia e si riconferma al nostro fianco.