Halo Infinite: ecco gli oggetti ottenibili con Fracture Tenrai

Il primo evento multiplayer di questo nuovo Halo Infinite diverrà disponibile a partire da stasera, alle ore 19:00. Fracture Tenrai porterà ai giocatori della beta multiplayer varie sorprese, tra cui un Event Pass gratuito costituito da 30 livelli.

Salendo di livello, i giocatori potranno accaparrarsi il nucleo centrale dell’armatura Yoroi, sebbene non sia così semplice farlo. Questa sfida potrà essere affrontata solamente tramite l’accesso a sfide specifiche dell’evento in questione, le quali devono essere completate nella lista Fiesta, che si riferisce, sostanzialmente, allo spawn casuale di armi in tutte le mappe Arena.

Inoltre, suddette sfide sono limitate settimanalmente (solo 7 a settimana). Il problema più grande, però, è il seguente: come si completano 7 sfide se Fracture Tenrai di Halo Infinite rimarrà disponibile solamente sino al 30 novembre 2021? Semplice! Comprando il gioco alla sua uscita e aspettando gennaio 2022, ovvero quando Fracture Tenrai farà la sua seconda comparsa nel gioco.

Ecco alcuni degli oggetti sbloccabili con l’Event Pass:

Riflesso di Torii: sfondo epico;

Guardiano: spalline leggendarie;

Targhetta ed emblemi rari del Samurai;

Sol Devil: rivestimento leggendario per le armi (MA40 AR);

Cielo sussurrato: rivestimento epico per le armi (sidekick e fucile da battaglia BR75);

Filtro del fiore primaverile: accessorio per l’elmo leggendario;

Cintura dello spadaccino: utilità leggendaria per il nucleo dell’armatura Yoroi.

Tuttavia, tenete presente che non tutti gli oggetti a tema samurai saranno ottenibili grazie all’Event Pass. Se volete, ad esempio, delle lame da abbinare alla cintura dello spadaccino, dovrete comprarle dal negozio in-game con i vostri soldi. Nuovi contenuti, inoltre, verranno aggiunti ogni volta che Fracture Tenrai di Halo Infinite ritorna.

Halo Infinite, sebbene sia giocabile la sua beta multiplayer da stasera, diverrà completamente disponibile a partire dall’8 dicembre 2021 su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.