In Street Fighter 6 Luke sarà molto importante

Capcom non vede l’ora che arrivi il futuro della serie con il prossimo capitolo, Street Fighter 6, dato che Luke è l‘ultimo personaggio DLC di Champion Edition. Nel live streaming dell’aggiornamento autunnale, il regista Takayuki Nakayama e il produttore Shuhei Matsumoto hanno parlato del prossimo gioco della serie. Matsumoto ha dichiarato apertamente che Luke è un personaggio importante che sarà presente nel prossimo Street Fighter. Nakayama ha dichiarato:

Per noi, Street Fighter V è stato un progetto con alti e bassi, ma grazie ai nostri fan, siamo stati in grado di realizzare ciò a cui miravamo. Noi, il team di sviluppo, useremo questa esperienza come trampolino di lancio per passare al prossimo progetto!

Matsumoto ha anche indicato che ci sarebbe stata una sorta di annuncio per la serie nel 2022:

Anche se questa è la fine di questa serie di vetrine digitali per Street Fighter V , questo è più un arrivederci piuttosto che un addio. Non vediamo l’ora di fornirvi maggiori informazioni il prossimo anno! Torneremo con altre notizie sul futuro di Street Fighter.

treet Fighter V Champion Edition ha visto l’introduzione di nuovi personaggi, come ad esempio Luke, Oro e Akira, i quali sono stati aggiunti con l’avvento del Season 5 Pass. Inoltre sono state aggiunte anche nuove modalità come la più recente Online Tournament. Anche se Capcom non ha chiamato il gioco successivo Street Fighter 6, non è un segreto che sia in fase di sviluppo un sequel.

Le voci indicavano che originariamente sarebbe dovuto uscire nel 2021, ma ha subito un ritardo a causa di problemi di sviluppo che, secondo quanto riferito, hanno portato il regista di lunga data Yoshinori Ono a lasciare il progetto e la stessa Capcom. Il nuovo capitolo di Street Fighter è in sviluppo per Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 e PC tramite Stream. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.