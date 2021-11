Genshin Impact: trapelato il video dell’ultimate di Yun Jin, rumor

La nuova versione 2.3 di Genshin Impact è appena uscita e già trapelano i primi gameplay sui prossimi personaggi per la versione 2.4. La versione 2.3 include una nuova tipologia di banner con tre personaggi a cinque stelle. Sarà presente anche una Story Quest dedicata ad Arataki Itto e i Travelers ritorneranno a Dragonspine per investigare su degli strani fenomeni che riguardano anche Albedo. Coloro che riusciranno a sopportare il Freddo Puro e a portare a termine una serie di sfide di agilità, inseguimento e allenamento al combattimento potranno guadagnare ricche ricompense, tra cui la nuova spada a 4 stelle, Cinnabar Spindle. il Golden Wolflord è apparso come nuovo boss nell’isola Tsurumi: è ancora più pericoloso dei suoi subordinati, i Rifthound e i Rifthound Whelps.

Su Twitter l’utente matfacio, tramite @Wangsheng FP, ha condiviso un primo video di Yun Jin che mostra una breve animazione della Elemental Burst (la sua ultimate). Nel video, Yun Jin carica il colpo, formando un cerchio con le mani, nello stesso momento dei piccoli stendardi di luce si formano dietro il personaggio che avanza in avanti con la polearm per affondare un potente colpo contro l’avversario.

Yunjin arriverà con l’aggiornamento 2.4. Inoltre, riguardo alla rarità era previsto come un personaggio a 5 stelle mentre all’elemento della Vision, ci sono teorie contrastanti al riguardo. La MiHoYo ha confermato che si tratta di un personaggio con Geo vision e utilizzerà una polearm. Detto questo, la rarità e l’elemento potrebbero cambiare nella versione finale, quindi è ancora troppo presto per parlare di queste cose. In secondo luogo, il tweet afferma che la trama della versione 2.4 sarà ambientata a Liyue.

Yun Jin, Stage Lucida – È la direttrice della Compagnia dell’Opera Yun-Han ed è anche una figura famosa nella scena dell’opera del porto di Liyue.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.