AGON by AOC: annunciato il monitor AOC GAMING Q27G2S/EU

AGON by AOC ha presentato il nuovo AOC GAMING Q27G2S/EU, un sorprendente monitor gaming perfetto per agli amanti dell’avventura. Il Q27G2S/EU da 68,6 cm (27″) vanta un pannello IPS a 10 bit per un’ampia copertura della gamma di colori, una risoluzione QHD per dettagli nitidi e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz per un’esperienza di gioco veloce e competitiva. Tutti i dettagli nel comunicato stampa diffuso dal produttore.

Per le tue prossime avventure

AGON by AOC si presenta ai giocatori amanti dell’avventura con una proposta molto interessante: un monitor gaming che si combina meravigliosamente con le specifiche hardware di un moderno gaming PC. La risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) è la giusta motivazione per i giocatori che vogliono passare dal Full HD ma vogliono anche raggiungere frame rate elevati con le loro GPU. Il display da 27″ è la dimensione perfetta per questa risoluzione e fornisce immagini nitide e brillanti e una densità di pixel di 109 ppi, che non richiede alcun ridimensionamento.

Pronto per qualsiasi battaglia

Il Q27G2S/EU di AOC GAMING è dotato di un pannello IPS che offre ampi angoli di visione. Con la sua profondità di colore a 10 bit, il pannello può produrre 1,07 miliardi di colori e regala transizioni precise senza problemi di color banding (a seconda del contenuto visivo e della compressione applicata). Il pannello IPS assicura anche un’alta copertura della gamma di colori e un’eccezionale accuratezza: ottime caratteristiche per aspiranti YouTubers o live streamers che vogliono modificare i loro filmati e condividerli con le loro community, o per coloro che vogliono semplicemente godersi il contenuto – sia esso un gioco o un film – proprio nel modo in cui è stato pensato dall’editor video.

Per un PC gaming, l’ottima risoluzione QHD del Q27G2S/EU offre una maggiore nitidezza rispetto ai monitor Full HD, permettendo ai giocatori di vedere dettagli più nitidi, come un avversario in lontananza, molto più facilmente. Il Refresh rate di 165 Hz (utilizzando l’ingresso DisplayPort) del Q27G2S/EU rende l’esperienza gaming ad alto ritmo e competitiva più semplice, e con la funzione MBR (Motion Blur Reduction), il monitor raggiunge 1 ms MPRT, eliminando del tutto i problemi di ghosting.

Il Q27G2S/EU supporta l’Adaptive-Sync ed è compatibile con NVIDIA G-SYNC, così il framerate della GPU può essere abbinato alla frequenza di aggiornamento del monitor, eliminando tearing e stuttering dovuti alla mancata corrispondenza dei frame. Il basso input lag del monitor rende il feedback visivo agli input dei giocatori quasi istantaneo, rispecchiando i loro riflessi veloci e nervosi.

Il Q27G2S/EU è dotato di un supporto ergonomico che offre regolazioni di altezza, inclinazione e rotazione in modo che ogni utente possa regolarlo per una postura corretta. Con il suo design senza cornice su 3 lati, il Q27G2S/EU è un ottimo monitor anche per configurazioni multi-monitor, ulteriormente migliorato dalla sua opzione di montaggio VESA. 2 ingressi HDMI e 1 ingresso DisplayPort permettono di collegare più sorgenti al monitor, come un PC, un secondo PC o laptop, una console ecc. aumentando la sua flessibilità negli impegni quotidiani.

Il menu OSD può essere raggiunto tramite i pulsanti tattili sotto il pannello, o utilizzando il software G-Menu. Le caratteristiche di gioco del Q27G2S/EU includono il Dial Point (crosshair overlay), AOC Game Colour (per aumentare/diminuire la saturazione), e un contatore di frame rate. In cima, la tecnologia Flicker-free, che utilizza DC invece di PWM per regolare la luminosità, così come una modalità Low Blue dedicata rendono le sessioni di gioco notturne facili per gli occhi. L’AOC GAMING Q27G2S/EU sarà disponibile da novembre 2021 al prezzo consigliato di 349.00 euro.