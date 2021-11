Heartstone: il vincitore del Master Tour Undercity

Il 22 Novembre si sono concluse le fasi finali del Master Tour Undercity, il torneo di Heartstone che ha visto sfidarsi oltre 400 giocatori da 40 paesi decretando come vincitore XiaoT.

Il giocatore cinese ha concluso un emozionante finale col punteggio di 3-0 contro Cheng “DragonMan” Ka Sing, aggiudicandosi il trofeo e una fetta del montepremi totale di 25.000$.

XiaoT è rimasto imbattuto fino al giorno 3 del Master Tour Undercity, che, come consuetudine nei tornei di Heartstone nelle fasi iniziali si é svolto in formato svizzero, a cui è arrivato con uno score di 8-0. Nel suo percorso ci sono state partite difficili, come quella contro Furyhunter che ha concluso con un 3-2, nella Top 8 si è scontrato con GivePLS vincendo per 3-1 e prima della finale ha incontrato Tianming che è stato sconfitto 3-0.

Nonostante le fantastiche giocate con Garrote Rogue e Anacondra Druid di DragonMan, XiaoT ha infine ottenuto la vittoria con OTK Demon Hunter, Quest Warlock e Quest Warrior per 3-0.

In vista del Heartstone World Championship 2021, che inizierà il 18 Dicembre, giocatori come XiaoT sono da tenere d’occhio, e se non per il mondiale di quest’anno, per i prossimi tornei del 2022. Nei mondiali gareggeranno i migliori 8 giocatori del Heartstone grandmasters e delle China World Series con un montepremi totale di 500.000 Dollari. Verranno rivelati durante la trasmissione streaming del World Championship anche i dettagli e il calendario delle competizioni esportive del 2022.

Tutti gli aggiornamenti sulle competizioni del gioco di carte di Blizzard saranno pubblicati sul sito ufficiale di Heartstone esports, su Twitter e YouTube. Come sempre, tutti i tornei ufficiali saranno seguiti anche sulla sezione esports di GamesVillage.