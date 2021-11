Tails of Iron: arriva l’aggiornamento Vibrisse Insanguinate

Da oggi 24 novembre è disponibile una nuova espansione gratuita in Tails of Iron, il GDR in 2D con protagonista il topo Redgi, sviluppato da Odd Bug Studio e pubblicato da United Label. Si tratta di Vibrisse Insanguinate (Bloody Whiskers in originale), e porta una nuova missione, nuovi boss e non solo. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del nuovo contenuto attraverso la pagina Steam:

Tails of Iron ora include “Vibrisse insanguinate”: un’espansione gratuita che introduce una nuova missione a fine gioco, due livelli di difficoltà aggiuntivi, cinque nuovi boss, una raccolta di armi e armature speciali e un segreto che forse sarebbe meglio restasse tale…

Ora che il tiranno Verruca Verde è stato sconfitto, le vaste terre di re Redgi sono in festa. Ma il salvatore, da poco re, non può ancora riposarsi. Come decretato da un’antica tradizione dei ratti, il nuovo re deve dar prova del proprio valore… in un combattimento all’ultimo sangue.

Sconfiggi i guerrieri più letali provenienti da terre lontane e ottieni la chiave della vecchia Sala dei re. Quale oscuro segreto si nasconderà al suo interno?

La tua avventura continua…

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Tails of Iron è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam.