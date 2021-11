Dragon Ball The Breakers: aperte le registrazioni per la Closed Beta e disponibile un nuovo video gameplay

Bandai Namco ha recentemente annunciato l’apertura delle registrazioni per quanto concerne la Closed Beta dedicata a Dragon Ball The Breakers (qui la nostra anteprima del gioco), il multiplayer asincrono in sviluppo presso lo studio Dimps, in arrivo sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Di seguito trovate date e orari della Closed Beta:

Sessione 1: 4 dicembre 3:00 alle 7:00 italiane

Sessione 2: 4 dicembre 13:00 alle 17:00 italiane



Sessione 3: 4 dicembre 19:00 alle 23:00 italiane

Sessione 4: 5 dicembre 3:00 alle 7:00 italiane

Per avere una possibilità di essere selezionati, i giocatori possono registrarsi qui. Non solo, per prepararsi al Closed Beta Test, i giocatori possono dare un’occhiata al nuovo System Trailer di Dragon Ball The Breakers. Il video mostra un riassunto delle regole e degli elementi peculiari del gameplay e dà alcuni consigli sia ai “Superstiti” sia ai “Razziatori”. Ecco la descrizione del gioco: