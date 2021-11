Fall Guys Ultimate Knockout: svelata la data della stagione 6, ecco i dettagli

La prossima stagione di Fall Guys: Ultimate Knockout di Mediatonic è proprio dietro l’angolo e sembra che il circo sia in città. La Stagione 6: Party Spectacular presenta diversi nuovi ostacoli e nuovi eventi limitati per i giocatori quando verrà lanciata il 30 novembre. Proprio per l’occasione, l’azienda ha pubblicato un cinematic e gameplay trailer, visibili entrambi in calce alla notizia.

Insieme a un trapezio da cui i giocatori possono appendersi e saltare, ci sono nuovi livelli e un nuovo minigioco che vede i giocatori combattere per entrare in un cerchio luminoso. Ventilatori giganti e cannoni devono essere affrontati mentre le gallerie del vento porteranno via i giocatori. Nuovi cosmetici, confezioni e molto altro ancora vi aspettano, compresi gli abiti di Sackboy: A Big Adventure e Ghost of Tsushima. Il primo si guadagna gareggiando in Sackboy’s Challenge dall’1 al 5 dicembre e gli abiti del secondo sono esclusivi del nuovo Fame Path. Il titolo è attualmente disponibile per PS4 e PC con le versioni per Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch in arrivo nel corso dell’anno.