Godfall e Mortal Shell potrebbero essere i giochi del PlayStation Plus di Dicembre 2021

Sebbene si parli di rumor, nel corso delle recenti ore, sono arrivate alcune notizie che se venissero confermate, non sarebbe male come colpo per tutti gli utenti in possesso dell’abbonamento PlayStation Plus, il quale permette di scaricare i giochi dell’Instant Game Collection del mese, giocare online e sfruttare alcune funzionalità in più della propria piattaforma PlayStation.

Secondo quanto svelto da Dealabs, sembrerebbe che i giochi legati al servizio del mese di dicembre 2021 siano Godfall, LEGO DC Super-Villains e Mortal Shell, tre titoli che non sarebbero male se fossero presenti nel mese in arrivo. Godfall, che è stato lanciato come titolo di lancio di PS5 (ed è ora disponibile anche su PS4), potrebbe non aver attirato molte persone, ma coloro che sono stati curiosi di provarlo avranno apparentemente una possibilità a dicembre. È interessante notare che sembra che Godfall Challenger Edition sarà offerto agli abbonati, anche se non è un’edizione che esiste ancora o che è stata annunciata, quindi resta da vedere cosa comporterà.

Nel frattempo, gli altri due giochi per i mesi sembrano essere Mortal Shell (anche se non sembra che sarà la Enhanced Edition) e LEGO DC Super-Villains. Considerando che la fine del mese di novembre è oramai alle porte, l’annuncio da parte di Sony Interactive Entertainment dovrebbe arrivare tra qualche giorno.