Fortnite: teaser e informazioni dell’evento finale del capitolo 2, The End

The End segna la fine del capitolo 2 di Fortnite. Questo evento conclusivo avrà luogo il 4 dicembre alle 22:00 ora italiana, dove i giocatori sfideranno la Regina dei cubi in un ultimo tentativo di salvare le sorti dell’Isola. Per l’occasione, è stato dunque fatto uscire un teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Come scritto sul sito ufficiale, “la Convergenza è completa, e la Regina dei cubi prepara l’attacco finale all’isola. Niente sarà più come prima. Impugna le armi e affronta la distruttrice definitiva di tutta la realtà. Entra in The End, un evento di gioco irripetibile, e combatti per il tuo futuro.”

Potrete fare squadra con gli amici e con giocatori di tutto il mondo per affrontare la contaminazione del ViceVerso. “The End” supporta code con gruppi di grandi dimensioni (fino a 16 giocatori). La playlist “The End” sarà disponibile in Fortnite 30 minuti prima dell’ora di inizio, per consentire ai giocatori di gettarsi nella mischia.

"The End" è un evento di gioco irripetibile. Se siete creatori di contenuti o giocatori e desiderate rivivere i momenti finali del Capitolo 2 di Fortnite, attrezzatevi per registrare e archiviare la vostra esperienza, perché i replay non saranno disponibili. I giocatori non potranno modificare le proprie impostazioni una volta iniziato l'evento "The End", quindi regolate le opzioni grafiche in base all'esperienza visiva che preferite prima di partecipare. Dato che la Stagione terminerà con un giorno d'anticipo, tutti i giocatori che accedono prima della fine della Stagione riceveranno una ricompensa di 225.000 PE. Per rendere imperitura la memoria di "The End", i giocatori che respingeranno la Regina dei cubi partecipando a "The End" sbloccheranno una schermata di caricamento e una copertura speciali.

Per chiudere il Capitolo 2 con stile, verrà organizzato un Weekend Livelli di potenza dal 27 novembre alle 01:00, ora italiana, al 29 novembre alle 13:00, ora italiana, per completare i progressi della Stagione 8. Accedete per fare il pieno di PE supercaricati e completare il Pass battaglia. Inoltre, tutti i giocatori che accedono a partire da oggi riceveranno una ricompensa di 225.000 PE.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer, in attesa di The End.