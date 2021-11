Dragon Age 4: il creative director lascia BioWare

Dragon Age 4 rimane uno dei più grandi punti interrogativi per quel che riguarda i principali giochi in arrivo, e il suo sviluppo sembra essere incappato in un altro ostacolo. Come rivelato in un report di Kotaku, il direttore creativo senior, Matt Goldman ha lasciato BioWare. Goldman era stato a capo dello sviluppo del gioco dalla sua ripartenza nel 2017.

In una e-mail inviata da BioWare al suo staff, lo sviluppatore ha rivelato che Goldman ha lasciato lo studio, con le due parti “reciprocamente d’accordo di separarsi”, anche se non c’è alcuna menzione del motivo che ha portato a questa partenza. Goldman è entrato in BioWare nel 1998. Nel suo primo periodo allo studio, durato oltre sette anni, ha lavorato su Baldur’s Gate e Jade Empire. È tornato nel 2009, dopodiché ha lavorato su tutti i giochi della serie Dragon Age, ed è stato anche coinvolto nello sviluppo di Mass Effect: Andromeda.

Nella suddetta e-mail, il GM di BioWare Gary McKay ha ammesso che la partenza di Goldman potrebbe avere un impatto sullo sviluppo del gioco, ma ha insistito che rimane impegnato a fornire un’esperienza di qualità. L’e-mail dice: “Capiamo che la partenza di Matt ha un impatto su di voi, così come lo sviluppo del gioco. State certi che il nostro impegno per un gioco di Dragon Age di alta qualità non è venuto meno, e non faremo uscire un gioco che non sia all’altezza degli standard di BioWare.

“Noi, compreso il team esecutivo di EA, abbiamo assoluta fiducia nella leadership qui allo studio e nelle persone che lavorano su questo gioco per portare avanti la nostra visione”.

Nel frattempo, un rappresentante di EA ha anche confermato la partenza di Goldman in una dichiarazione fornita a Kotaku, dicendo: “Matt Goldman non lavora più a BioWare. Lascia il prossimo gioco di Dragon Age in ottime mani, con il team qui allo studio che porterà avanti la nostra visione del gioco”.

Goldman non è il solo capo dello sviluppo di alto profilo ad aver lasciato il team di Dragon Age negli ultimi due anni. Nel 2019, il lead producer Fernando Melo ha lasciato BioWare, mentre alla fine del 2020 anche il produttore esecutivo della serie Dragon Age, Mark Darrah, ha abbandonato.

I dettagli su Dragon Age 4 sono stati pochi, anche se sono passati tre anni da quando il gioco è stato ufficialmente confermato di essere in sviluppo. All’inizio di quest’anno, Christian Dailey, capo dello studio di BioWare Austin, ha detto che lo sviluppo del gioco stava “facendo grandi progressi”, e i rapporti hanno detto da allora che il gioco è sulla buona strada per un lancio nel 2023. È stato anche riferito che l’RPG non sarà una versione cross-gen, ma uscirà solo per PC e console new-gen.