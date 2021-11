Demon Slayer : arrivano Yahaba e Susamaru

Quest’oggi SEGA ha annunciato la pubblicazione del secondo dei suoi aggiornamenti gratuiti post-lancio per Demon Slayer The Hinokami Chronicles.

Si uniscono ai personaggi giocabili due demoni molto potenti, Yahaba e Susamaru.

Il primo è Yahaba, un demone che si allea con Susamaru per tendere un’imboscata a Tanjiro ad Asakusa per ordine di Kibutsuji. Ha gli occhi su entrambe le mani e può generare frecce che manipolano forze direzionali con la sua Blood Demon Art. Queste frecce possono essere usate per trafiggere i nemici e sbatterli a terra, oppure possono essere usate sulle rocce da scagliare contro gli avversari.

Le frecce di Yahaba hanno due tipi di attacchi: quelli che infliggono danni e quelli che non lo fanno. I giocatori possono usare gli attacchi non dannosi per mettere una certa distanza tra loro e il nemico. Quindi, una volta abbassata la guardia, possono passare all’offensiva con combo ad alto danno!

Susamaru è un demone con l’aspetto di una giovane ragazza che si allea con Yahaba per attaccare Tanjiro ad Asakusa. Attraverso l’uso delle sue potenti sfere può mantenere le distanze da qualsiasi avversario. Nel gioco, questo la rende particolarmente forte contro i cacciatori di demoni, che preferiscono il combattimento a distanza ravvicinata.

Susamaru combatte scagliando le sue sfere verso il nemico mentre si muove attivamente nel campo. Sono un ottimo modo per indurre un avversario ad abbassare la guardia e creare combo efficaci che possono infliggere grandi quantità di danni.

I due demoni sono sicuramente una grande aggiunta al roaster dei personaggi, con le loro tecniche e abilità uniche daranno filo da torcere a chiunque.

Oltre a questi nuovi demoni giocabili, sono state aggiunte al gioco più missioni online che i giocatori devono completare per guadagnare punti Kimetsu e sbloccare nuove ricompense,

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC sulla piattaforma Steam