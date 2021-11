Arcane: dev diary sulle musiche della serie

Domenica scorsa si è conclusa la serie Netflix Arcane con gli ultimi tre episodi. Oltre agli eccezionali disegni e animazioni, uno dei punti di forza è stato senza dubbio la musica, con la scelta di grandi artisti che hanno contribuito ad alzare il valore all’opera, a partire dagli Imagine Dragons, con la sigla iniziale. E poco fa sul canale YouTube di League of Legends è stato pubblicato un dev diary che parla proprio delle scelte musicali per la serie.

A parlare ci sono Christian Linke e Toa Dunn di Riot Games Music che, oltre a sottolineare l’importanza di musica e canzoni all’interno di un’opera, hanno fatto capire ciò che attraverso la musica volevano raccontare, a partire, ad esempio, da come il mondo fosse molto differente: la zona Underground più sporca in Zaun, con uno stile più alternativo e grungy, si andava a contrapporre alla musica classica di Piltover. Nel video si vede proprio il brano in cui si esibisce il violinista Ray Chen.

Guardando i diversi episodi, Linke e Dunn si sono chiesti quale momento fosse un’opportunità per far sentire bene la musica e dargli risalto. Ad esempio per il momento nel primo episodio in cui i protagonisti vanno nella città di sotto a Zaun, la voce di Bea Miller si legava bene a quella situazione. Così come nell’episodio tre, il momento forte di sentimento tra Powder e Vi ha portato a scegliere Ramsay, con la canzone Goodbye, sottolineando come il “dolore” della sua voce potesse catturare il momento che si vede a schermo.

Qui sotto potete vedere il filmato sulle musiche di Arcane.