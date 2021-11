Touken Ranbu Warriors: arriva Ichigo Hitofuri

Quest’oggi DMM Games e Nitroplus, in collaborazione con Omega Force e Ruby Part sono lieti di annunciare un nuovo personaggio per il loro titolo Touken Ranbu Warriors! . In questo nuovo trailer pubblicato sul loro canale YouTube diamo uno sguardo a Ichigo Hitofuri

Dopo i i colpi ripetuti della Nosada di Kasen Kaneda e i fendenti ampi di Omakage ora è il turno di Ichigo Hitofuri.

Si dice che il suo nome derivi dal fabbro Awataguchi Yoshimitsu. Conosciuto come un maestro forgiatore nel campo dei tanto (pugnale), nella sua vita ha forgiato solo una lama: una sola Tachi (spada lunga).

È sempre gentile e ha un dolce sorriso sul viso, ma a volte appare un’espressione con un pizzico di tristezza.

Il suo stile di battaglia è molto elegante; colpi incrociati e affondi ripetuti, affondi che rimandano allo stile di utilizzato con i tanto.

Il titolo uscirà il 24 Maggio 2022 su Nintendo Switch e PC.