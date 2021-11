Transient: in arrivo la Extended Edition

Quest’oggi Iceberg Interactive e Stormling Studios sono lieti di annunciare una grande novità per il loro titolo Transient.Il titolo sta per ricevere una versione per console e un grosso aggiornamento per la versione pc.

In un lontano futuro post-apocalittico, gli umani sopravvissuti vivono in una cittadella chiusa, la città-cupola di Providence, creata per sopravvivere all’inclemente ambiente esterno. In quest’ultimo rifugio dell’umanità, Randolph Carter, membro di un famigerato gruppo di hacker mercenari chiamato ODIN, s’imbatte per caso nella terribile verità, una verità che potrebbe distruggere la sua sanità mentale e fargli mettere in discussione la sua stessa esistenza.

Nel titolo vesti i panni di Randolph Carter e sfrutta il suo equipaggiamento per la realtà aumentata. Usa PHI, il tuo avanzato impianto per l’aumento della percezione, per esaminare ciò che ti circonda, effettuare scansioni in cerca di indizi ed eseguire violazioni informatiche per superare le barriere che ti impediscono di scoprire la verità.

Scopri un’inedita fusione tra l’esistenzialismo cosmico di H. P. Lovecraft e un’ambientazione cyberpunk distopica e tetra. Il titolo si sviluppa seguendo gli elementi fondanti di entrambi i generi, per assicurarti un’esperienza di gioco familiare e al tempo stesso originale.

Dall’oblio e la desolazione di Kor Shehr alle squallide strade di Providence, Transient è ricco di indimenticabili ambientazioni da attraversare. Esplora la realtà, i tuoi sogni e i mondi virtuali per incontrare un variegato cast di amici, nemici ed esseri che non sono né l’una né l’altra cosa.

Un’esperienza immersiva creata dalla combinazione di splendide ambientazioni con un’inquietante colonna sonora originale.

La Extended Edition va oltre al solito gameplay. E’ stato aggiunto un nuovo finale e un assortimento di miglioramenti di qualità della vita. Presentata in una straordinaria risoluzione 4K, questa release include il supporto HDR, trofei aggiuntivi / realizzazioni, salvataggi multipli e un controller migliorato e il supporto force-feedback.

Il titolo già disponibile per PC sulla piattaforma Steam sta per arrivare l’8 Dicembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch