Life is Strange True Colors in arrivo su Nintendo Switch

Life is Strange True Colors è uscito da tre mesi oramai, e il titolo si merita tutte le lodi e i pregi possibili. Square Enix è riuscita a catturare perfettamente il setting di questo seguito con nuovi personaggi e una trama totalmente differente, che tuttavia si concentra sempre sul potente legame che le persone possono instaurare tra di loro. Nonostante il grande porting per più piattaforme, mancava quello per Nintendo Switch, e oggi la Square è pronta a rompere il ghiaccio e a dirci che hanno una data di uscita ufficiale per la console ibrida di Nintendo: 7 dicembre 2021, praticamente tra qualche settimana di distanza. Questa è una notizia sensazionale per tutti, siccome il range di portata per i giocatori verrà ulteriormente espanso grazie all’arrivo sulla piattaforma di Nintendo, la quale sarà più che felice della cosa. Jon Brooke, ovvero il co-direttore di Square Enix, ha affermato:

“Questo è il gioco più avanzato della serie, quindi, mentre portavamo il gioco su una nuova piattaforma, per noi era importante mantenere degli standard alti riguardo alla qualità grafica, la performance e l’ottimizzazione. Siamo molto soddisfatti di questa versione per Switch, e non vediamo l’ora di espandere la nostra fantastica community di giocatori con questa nuova uscita”.

Il titolo sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 7 dicembre, ma solo in versione digitale. La versione fisica, invece, sarà pubblicata il 25 febbraio 2022. Se volevate fare vostra la piccola cartuccia contenente il gioco vi toccherà aspettare fino al prossimo anno, mentre l’attesa sarà molto più breve per chi preferisce la versione digitale. Questo non sarà di certo un problema per coloro che vorranno semplicemente giocare al titolo, ma i collezionisti dovranno attendere un po’ di tempo. L’avventura di Alex Chen in Life is Strange True Colors sta per prendere una grande piega anche su Nintendo Switch; siete pronti a seguire la sua storia?