Riders Republic: sconti spettacolari per il Black Friday

Riders Republic è uscito da neanche un mese, e già sta avendo molte discussioni a riguardo. Il titolo sportivo di Ubisoft ha ricevuto notevoli recensioni positive e in generale sembra che la community sia soddisfatta del gioco e la sua performance nelle console next gen e la ferra competizione. In particolare, Ubisoft ha pensato di approfittare dell’avvento del Black Friday per darci un’occasione irripetibile: Riders Republic sarà scontato sulle varie console, e assieme a questa offerta è uscito anche un trailer che mostra i riconoscimenti a tutti coloro che hanno supportato questo gioco fino alla sua stupenda creazione e pubblicazione. Gli sconti sono i seguenti:

PC tramite Ubisoft Connect: Dal 17 novembre al 2 dicembre, 25% di sconto su

Standard, Gold e Ultimate Edition.

Standard, Gold e Ultimate Edition. PC tramite Store Epic Games: Dal 21 al 30 novembre, 25% di sconto su Standard, Gold e Ultimate Edition.

Stadia: dal 18 novembre al 25 novembre, 30% di sconto sulla Standard Edition per i giocatori Stadia Pro; dal 25 novembre al 2 dicembre, 20% di sconto su Gold e Ultimate Edition per i giocatori Stadia Pro.

Xbox One and Xbox Series X|S: Dal 19 novembre al 2 dicembre, 30% di sconto sulla Standard Edition e 20% su Gold e Ultimate Edition.

PlayStation 4 and PlayStation 5: Dal 19 al 29 novembre, 30% di sconto sulla Standard Edition e 20% su Gold e Ultimate Edition.

Con questi favolosi sconti, potrete riscattare l’edizione di Riders Republic che più preferite e giocare senza spendere troppi soldi in vista di altre spese del Black Friday. Insomma, Ubisoft ha pensato proprio in grande. e questa offerta per il titolo mostra che ci tengono immensamente ai loro titoli sportivi, specialmente se consideriamo che altri franchise della compagnia verranno rilasciati prossimo anno, come il seguito di Mario + Rabbids, il videogioco di Avatar e molto altro. Gli sconti non dureranno in eterno, quindi approfittatene finché potete, e tuffatevi nella mischia degli sport estremi in Riders Republic.