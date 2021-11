Lornsword Winter Chronicle: in arrivo su console

Siamo lieti di poter supportare Tower Five in questo titolo per quanto riguarda Playstation 5, Xbox Series X|S e l’aggiornamento del PC. Lornsword Winter Chronicle è un gioco che farà appello ai fan di RTS e aggiungere un tale titolo al catalogo Microids Indie è vera fonte di orgoglio di orgoglio per noi. Attraverso questa etichetta, ci impegniamo a fornire ai giocatori varie esperienze che completano il catalogo Microids. Abbiamo grande fiducia in Lornsword Winter Chronicle per democratizzare ulteriormente il genere RTS su console”