Mario Golf Super Rush: arriva il nuovo aggiornamento

Sono passati parecchi mesi dall’ultima volta che Mario Golf Super Rush ha ricevuto un aggiornamento come si deve, e oggi Nintendo ci delizia con una patch porta proprio una vagonata di cambiamenti succulenti. Tra i vari cambiamenti, abbiamo nuove mappe, modalità e soprattutto l’introduzione di due personaggi, ovvero Torcibruco e Tipo Timido. Vediamo in ordine tutto quanto:

Il classico bruco di Super Mario è tornato, e questa volta non si farà schiacciare da nessuno. Torcibruco è un personaggio potente, il cui lungo corpo gli permette di spedire lontano la pallina. Arrabbiarsi lo rende più veloce e ne aumenta la portata dei colpi. Sembrano meccaniche interessanti che i giocatori esperti potranno sfruttare a proprio vantaggio. Tipo Timido, invece, è più bilanciato, e pertanto si adatta meglio ai neofiti. La sua abilità gli consente di ottenere più mobilità grazie ai Tipi Timidotteri che lo manterranno in aria. Sfruttate i suoi punti di forza per avere il vantaggio contro gli avversari. In seguito, abbiamo Shelltop Sanctuary, composto solo da brevi buche Par 3, e l’All-Star Summit, in cui ogni buca illustra un diverso personaggio della banda di Mario e soci. In quanto modalità ne abbiamo due, con la prima che si chiama Target Golf, in cui si dovrà cercare di colpire un bersaglio in costante movimento, e One-On, One-Putt, prevede che i giocatori mandino a segno il colpo sul green al primo tentativo e ottengano un birdie al secondo. Insomma, si tratta di una sfida non proprio facile.

L’aggiornamento è già arrivato, pertanto potrete scaricarlo sulla pagina di Mario Golf Super Rush su Nintendo Switch e in seguito giocare. Non si tratta neanche di tanti dati, ma è comunque una patch con una bella mole di contenuti di cui approfittarne. Tornate a giocare a Mario Golf Super Rush, in occasione di questo nuovo carico di novità.