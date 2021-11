Chorus: nuovo trailer e meccaniche

Quest’oggi ci sono novità da parte Fishlabs, ci sono novità sul loro nuovo titolo Chorus, tutt’ora in fase di sviluppo. Titolo mostrato durante il Gamescon 2020

In questo trailer ci viene offerto uno sguardo più attento alla manovrabilità e al movimento, in particolare la capacità di Forsaken di andare alla deriva. In questo video Nara impegnata a sopravvivere a un’imboscata dei cultisti nei pressi della stazione spaziale Maka Haven

Vesti i panni di Nara nella sua missione per distruggere la setta oscura che l’ha creata. Sblocca armi devastanti e abilità di controllo mentale in un’incredibile evoluzione dei classici sparatutto spaziali. Insieme a Forsaken, il tuo caccia stellare senziente, dovrai esplorare antichi templi, cimentarti in combattimenti mozzafiato a gravità zero e avventurarti oltre la realtà che conosci.

Segui Nara nel viaggio che la porterà ad affrontare il suo passato. Attraversa la galassia e i confini stessi della realtà per unire le forze della resistenza contro la Cerchia e il suo leader, il Grande Profeta, a tutti i costi.

Entra in un nuovo oscuro universo pieno di conflitti e misteri. Esplora luoghi epici, come tentacolari stazioni spaziali o bizzarri piani d’esistenza. Cimentati in inseguimenti a gravità zero tra impressionanti panorami spaziali o soffocanti corridoi di cristallo. Chorus unisce la spettacolarità dell’esplorazione spaziale a un’azione incessante e frenetica.

Un’entusiasmante esperienza a giocatore singolo

Affronta un viaggio di redenzione nei panni dei due protagonisti: la pilota Nara e il suo caccia stellare senziente, Forsaken

Goditi un’azione spettacolare e frenetica che rappresenta l’evoluzione dei classici sparatutto spaziali

Combatti per unire le forze della resistenza contro la Cerchia e il suo leader, il Grande Profeta

Affronta orde di caccia nemici, immense corazzate e misteriose entità del Vuoto

Conquista, potenzia e maneggia armi e abilità devastanti in inseguimenti a gravità zero

Esplora un nuovo oscuro universo fantascientifico pieno di misteri e conflitti

Ammira un’incredibile grafica in 4K di nuova generazione, tra panorami stellari e spazioporti tentacolari

Il titolo è disponibile dal 3 Dicembre per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC sulla piattaforma Steam