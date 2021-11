L’attacco dei giganti: appello di Alessandro Campaiola per il doppiaggio in italiano

Il recente annuncio, rilasciato da Crunchyroll, secondo cui la piattaforma specializzata in anime si è assicurata i diritti sull’ultima parte della quarta stagione de L’attacco dei giganti, ha colpito tutti i fan italiani, che erano ormai abituati a seguire la serie contemporanea con il Giappone su VVVVID grazie a Dynit, che aveva acquistato le prime stagioni dell’opera e che aveva anche stretto una importante partnership con Amazon Prime Video per il doppiaggio in lingua italiana della serie.

Ora che l’ultimo cour dell’opera ispirata al manga dark fantasy di Hajime Isayama è approdata su Crunchyroll però, non ci sono certezze sul futuro del lavoro di doppiaggio dell’anime, e a preoccuparsi non sono soltanto i fan de L’attacco dei giganti, ma anche e soprattutto i professionisti che a questo lavoro hanno dedicato gli ultimi anni della loro carriera.

Alessandro Campaiola infatti, storica voce italiana del protagonista de L’attacco dei giganti, Eren Jeager, ha deciso di lanciare una petizione su Change.org per fare in modo che Crunchyroll prosegua con il doppiaggio in italiano dell’anime. Campaiola è particolarmente legato all’anime di Isayama, prodotto prima da Wit Studio e poi da MAPPA, tanto da aver recentemente realizzato una cover in italiano della prima, storica opening della saga, Guren no Yumiya dei Linked Horizon.

Per sostenere la sua petizione, Campaiola ha anche condiviso un video sul suo canale YouTube ufficiale, nel quale doppia una delle scene più intense della prima parte della quarta stagione, quella dell’incontro tra Rainer ed Eren. L’importanza del doppiaggio in italiano della serie è stata resa chiara da Campaiola nel testo di presentazione della petizione:

“Quest’anno i diritti de L’attacco dei giganti sono andati ad un’azienda che non localizza i propri prodotti con il doppiaggio in italiano. Il doppiaggio de L’attacco dei giganti è stato un lavoro fatto con grande impegno e dedizione da parte di tutti, sono più di 6 anni di lavoro che andrebbero in fumo senza una giusta conclusione. Tutti quelli coinvolti in questa lavorazione hanno sempre donato i propri cuori per rendere questo prodotto fruibile anche nella nostra lingua. Non lasciamo che ci tolgano il piacere di poterci godere la parte finale di questa meravigliosa serie. Aiutateci a valorizzare la fatica e l’impegno di 6 anni e mezzo di lavoro.”

Qualora voleste sostenere la petizione, la trovate a questo indirizzo!