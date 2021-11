Dragonball Super Super Hero: svelata una possibile data d’uscita?

L’anime di Dragonball Super è pronto a fare il suo ritorno nel 2022, dopo quattro anni di attesa, con un nuovo film dal titolo Dragonball Super Super Hero. La seconda pellicola dedicata al manga di Akira Toriyama e Toyotaro promette di essere veramente straordinaria, sia per le sue animazioni che per la storia (con alcuni storici villain che potrebbero fare il loro ritorno), e fin dall’uscita del trailer ufficiale al New York Comic Con i fan hanno cominciato a chiedersi quale potrebbe essere la data d’uscita del film.

Se non proprio la data, alcuni recenti leak e teorie avanzate da alcune fan page come DBS_Chronicles, potrebbero aver svelato la finestra d’uscita di Dragonball Super Super Hero, che potrebbe arrivare nei cinema giapponesi nei primi mesi dell’estate del 2022.

Ma perché scegliere questo periodo? Il motivo potrebbe essere, indirettamente almeno, l’annuncio di One Piece Red, il nuovo film dedicato all’opera di Eiichiro Oda, che è destinata a fare il suo esordio in sala il 6 agosto 2022. Questo significa che, almeno per il mese di agosto, il box office nipponico potrebbe essere intasato da questo titolo che, tanto quanto Dragonball Super Super Hero è prodotto da Toei Animation.

È dunque naturale immaginare che l’azienda voglia massimizzare gli incassi di entrambe le pellicole, evitandone la sovrapposizione al cinema. Poiché è improbabile che un franchise della fama di Dragonball possa far scivolare l’uscita di un film tanto atteso fino alla finestra invernale, storicamente meno “ricca” di quella estiva, tutti gli indizi sembrerebbero indicare i mesi di maggio o giugno come i pù probabili.

E a parziale conferma di questa tesi, sarebbero comparse online alcune pagine di merchandise dedicato a Dragonball Super Super Hero, nelle quali viene specificato che gli articoli saranno disponibili a partire da aprile 2022. Se si dovesse ripetere quanto già capitato con Dragonball Super Broly (con il merchandise disponibile da novembre e il film uscito a dicembre), potremmo dunque aspettarci di vedere Dragonball Super Super Hero in sala a maggio 2022.

Per il momento però si tratta soltanto di leak e supposizioni, in quanto nessuna conferma o annuncio è arrivata da Toei Animation o da alcuna delle persone coinvolte nel progetto. Nel frattempo aspettiamoci di scoprire tante novità sul film nel prossimo grande panel del Jump Festa previsto per il mese prossimo. Chissà, magari in quell’occasione potremo scoprire proprio la data d’uscita.