Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente diventano il secondo più grande lancio su Switch in Giappone

Dopo aver scalato la vetta ed essersi posizionati in cima alla classifica del Regno Unito, i remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente conquistano anche il Giappone, tanto da renderli il secondo più grande lancio mai avvenuto su Nintendo Switch. Dei remake di quarta generazione dei mostriciattoli tascabili ad opera di ILCA Inc., abbiamo anche alcuni dati di vendita, forniti direttamente da Famitsu.

Famitsu, giustappunto, ha confermato che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno avuto un grosso successo, tanto da riuscire a vendere 1.395.642 unità (sia fisiche che digitali) solamente nei primissimi tre giorni dal lancio. Su Nintendo eShop, inoltre, i remake della regione di Sinnoh sono classificati come “best sellers” in Giappone.

La quantità di unità vendute e il successo avuto su Nintendo eShop stanno a significare che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono diventati il secondo lancio più rilevante su Nintendo Switch in Giappone. Il titolo che occupa ancora il primo posto sul podio è l’amatissimo Animal Crossing: New Horizons, che conta 1.880.626 copie fisiche vendute solo nei suoi primi tre giorni dall’uscita.

Rispetto alle controparti originali dei remake, i due titoli per NDS, nel lontano 2006, vendettero 1 milione e 586 mila copie in meno. I remake hanno, inoltre, superato le vendite totalizzate da Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch, che ammontavano a 1.364.544 al lancio. Vi ricordiamo che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono attualmente disponibili su Nintendo Switch, sia in formato fisico che tramite Nintendo eShop.