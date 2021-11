Halo Infinite: Joseph Staten spiega i motivi del posticipo per il co-op

Halo Infinite di 343 Industries sarà lanciato l’8 dicembre su Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam con la modalità in single player e la campagna multiplayer, con la beta che si è conclusa di recente. Per la modalità co-op i giocatori devono attendere fino a maggio 2022 e per Forge passeranno almeno altri tre mesi.

Parlando con IGN (tramite GameSpot), il capo creativo di 343 Industries, Joseph Staten, ha spiegato perché il ritardo per la campagna cooperativa in particolare è stata una decisione molto importante per l’intero team. Staten ha spiegato che 343 Industries si impegna a implementare e rilasciare delle determinate modalità di gioco ed esperienze solo quando il lo sviluppo è maturo. Parlando con Eurogamer, Staten si è anche aperto su come il tempo di sviluppo extra abbia influito sul gioco, affermando che il team è stato in grado di garantire che il gioco funzionasse alla grande su tutte le piattaforme. Di seguito la dichiarazione:

la campagna cooperativa è essenziale per l’esperienza. Tra tutte le decisioni che abbiamo preso e che sono state le più difficili, ritardare la cooperazione è stato molto, molto difficile. Ma mostra l’impegno dello studio, anche quando è impegnativo, anche quando fa male, a trasmettere le esperienze solo quando sono pronte. Per spedire solo esperienze di qualità. E questo è così importante per qualsiasi franchise, come Halo che esiste da 20 anni. Se non manteniamo quell’asticella alta, se non ci impegniamo per l’eccellenza, e ci impegniamo ogni volta che lanciamo qualcosa all’altezza delle nostre aspettative, idealmente superando le nostre aspettative, non pensiamo che stiamo facendo bene questo lavoro.



La mancanza sia della campagna cooperativa che di Forge al momento del lancio è, ovviamente, deludente, ma esempi recenti come Cyberpunk 2077 hanno mostrato quanto possono peggiorare le cose quando uno sviluppatore non si assicura che un gioco funzioni bene su tutte le piattaforme.

Halo Infinite sarà disponibile dall’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.