Demon Slayer The Hinokami Chronicles: in arrivo i 60 FPS su PlayStation, Xbox e PC

Demon Slayer di CyberConnect2 e SEGA, ovvero Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, ha appena ricevuto una nuova patch che aggiorna il software ad una versione che integra la modalità prestazioni a 60 FPS alle console PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Oltre a ciò, sono stati aggiunti altri due personaggi, ossia Yahaba e Susamaru.

La modalità prestazioni di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è attualmente presente, come già accennato, solamente sulle console current-gen e PC. Per le console last-gen, invece, questa modalità non è prevista, come del resto accade per altri titoli videoludici. Potrete godervi questo elevato livello di frame-rate mentre affrontate la nuova serie di missioni introdotte con l’aggiornamento in questione.

Le missioni, disponibili anche nella modalità online, permetteranno al giocatore di ottenere oggetti vari, anche ideali per la personalizzazione dei personaggi, tramite l’acquisizione di punti Kimetsu. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è attualmente disponibile per le principali piattaforme disponibili, ovvero PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam).