Battlefield 2042: il designer dell’FPS lascia DICE

Fawzi Mesmar, capo della divisione design di DICE, che si è occupato sia di Battlefield 2042 che di Star Wars Battlefront, ha lasciato la software house immediatamente dopo il lancio dell’FPS secondo quanto riportato da alcune testate giornalistiche.

La partenza di Mesmar dal team di sviluppo di Battlefield 2042 è stata annunciata tramite un’e-mail inviata allo staff nel corso di questa settimana. Nell’e-mail viene rivelato che il designer aveva intenzione di lasciare DICE da un po’ di tempo ormai e il lancio dell’ultima iterazione dello sparatutto in prima persona rappresentava un’ottima possibilità.

Mesmar, nel corso degli ultimi panni, ha guidato sapientemente lo studio, più specificamente a partire dal 2019. Il suo ruolo lo ha visto guidare con fermezza un team di sviluppo composto da circa 80 direttori creativi, game designer e tanti altri, verso la creazione di titoli come Battlefield 2042, Star Wars Battlefront II e Battlefield V.

Queste sono state le parole del designer:

É stato un vero piacere fare parte del miglior team di sviluppo della galassia intera. L’incredibile lavoro di design che svolgete continua ad ispirarmi ogni giorno. Grazie per aver riposto un po’ di fiducia in me, spero di non avervi deluso. Mi è stata posta un’offerta che non potevo rifiutare, presso un’altra azienda che è stata così gentile da aspettarmi finché non avessi visto il lancio del nuovo Battlefield. Era molto importante per me rimanere a DICE durante il lancio di Battlefield, mentre raggiungevamo un traguardo storico. Mentre riflettevo sui piani di successione sulla mia posizione (che vi svelerò a tempo debito), ho deciso di posticipare questa comunicazione, così da mantenere l’attenzione focalizzata sul lancio del gioco, su cui ci stiamo impegnando in modo monumentale.