Animal Crossing New Horizons: disponibile la patch 2.0.3

Nintendo ha appena iniziato la distribuzione del un nuovo aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons, versione 2.0.3. Potete trovare le note complete della nuova patch qui. Di seguito una panoramica:

Risolto un problema per cui gli elementi potevano essere duplicati tramite un metodo specifico.

Risolto un problema per cui lo stesso personaggio poteva apparire due volte sull’isola in cui si trova Paradise Planning.

Inoltre Nintendo ha anche delineato i prossimi eventi stagionali che si svolgeranno nel gioco, dopo il controverso Bunny Day pieno di uova all’inizio di aprile. I giocatori possono scaricare l’aggiornamento a partire dal 23 aprile. Ecco la line-up:

Nature Day (23 aprile – 4 maggio)

(23 aprile – 4 maggio) Tour del primo maggio (1–7 maggio)

(1–7 maggio) Giornata internazionale dei musei (18 – 31 maggio)

(18 – 31 maggio) Stagione dei matrimoni ( 1–30 giugno)

In New Horizons vivete la vita al tuo ritmo mentre fate giardinaggio, pescate, decorate, cacciate insetti e fate conoscenza con i residenti. Potete personalizzare le vostre comunità al tuo ritmo con piante, mobili e oggetti decorativi che puoi posizionare ovunque tu voglia, dentro e fuori! Puoi usare ciò che crei al banco da lavoro di Tom Nook per decorare la tua isola paradisiaca.

La vostra isola ha la sua specialità di frutta, ma potete piantare nuove varietà da altre isole. Mentre esplorate, potete riempire le tasche con gli oggetti che trovate lungo il percorso e trasportare gli oggetti come la canna da pesca, la rete, la pala e la canna.

Il Nook-phone è un pratico dispositivo di gioco che tiene traccia degli obiettivi giornalieri, degli insetti e dei pesci che avete raccolto, delle ricette fai-da-te e delle Miglia guadagnate. Potete guadagnare miglia attraverso attività speciali o mentre svolgete la routine quotidiana sull’isola. Le Miglia sono utili per accedere a nuove ricette, tasche più grandi e molto altro.

Animal Crossing: New Horizons è disponibile per Nintendo Switch.