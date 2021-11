Battlefield 2042: il secondo aggiornamento è disponibile

DICE ha rilasciato il secondo importante aggiornamento per Battlefield 2042. Come riportato in precedenza, DICE sta già lavorando al terzo major update del gioco, che potrebbe essere rilasciato già la prossima settimana. Sarà il più grande del gioco finora, fornendo una serie di modifiche più ampia e più sostanziale, inclusi miglioramenti delle prestazioni, modifiche al bilanciamento e ulteriori miglioramenti.

La patch include le regolazioni del veicolo che portano l’LCAA Hovercraft, MD540 Night bird, KA-520 Super Hokum e AH-64GX Apache War chief più in linea con altri veicoli. Aumenta anche la capacità di gittata per il PP-29 e rende la diffusione del proiettile più coerente per la maggior parte delle armi. L’aggiornamento prende di mira anche diversi bug critici, comprese le situazioni in cui i giocatori non potevano essere rianimati o rigenerati correttamente (vedi le note complete sulla patch di seguito). i. Trovate le note complete del secondo aggiornamento qui. Di seguito una panoramica:

Risolti i casi in cui i giocatori erano bloccati in uno stato a terra e non erano in grado di rigenerarsi. Abbiamo anche introdotto un timer nascosto che si attiverà dopo 30 secondi dall’essere in uno stato abbattuto che forzerà una ridistribuzione se necessario

Il tipo di armatura equipaggiata per l’Hovercraft LCAA è stato modificato per aumentarne la vulnerabilità contro diversi tipi di armi

