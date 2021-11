Hot Wheels Unleashed DC Super-Villains Racing Season Provato: una stagione all’insegna dei Super Cattivi

Due mesi fa vi abbiamo parlato dettagliatamente del nuovo arrivato in casa Milestone, ovvero Hot Wheels Unleashed, il nuovo prodotto arcade automobilistico in licenza ufficiale delle leggendarie macchinine della nostra infanzia, che sul fronte videoludico hanno trovato un nuovo punto di arrivo di valore, come potete leggere nella nostra recensione. Vi abbiamo anche parlato dell’intenzione del team di sviluppo italiano di voler supportare corposamente e a lungo la nuova avventura automobilistica in miniatura, attraverso DLC singoli, espansioni, stagioni e pass onnicomprensivi. Nella fattispecie, abbiamo potuto provare la prima stagione acquistabile del titolo, dedicata al mondo DC e denominata Hot Wheels DC Super-Villains Racing Season, la quale contiene tutta una serie di elementi a tema in attesa di essere ottenuti gareggiando.

Entriamo più nel dettaglio nel nostro provato, dove ci siamo cimentati nella progressione della suddetta stagione al fine di ottenere quanti più oggetti nuovi possibili, che spaziano dalle decorazioni della taverna, luogo di gioco personale a cui è possibile dare una forma estetica attraverso la personalizzazione, fino ad auto nuove di zecca speciali da utilizzare in ogni competizione, per mostrare agli altri giocatori che con i cattivi DC non si scherza affatto.

La Stagione dei cattivi DC di Hot Wheels Unleashed

Non abbiamo nascosto la volontà di Milestone di rendere Hot Wheels Unleashed un progetto longevo dal punto di vista del supporto, capace di offrire ai fan dei modellini di Mattel un videogioco altamente fedele, frenetico e soprattutto vivo nel tempo. Siamo ufficialmente nella fase di post lancio del titolo, e possiamo osservare nel dettaglio l’offerta della software house italiana, soprattutto per quanto riguarda un DLC specifico facente parte delle stagioni tematiche che contraddistingueranno le competizioni corsistiche nei mesi a venire tra gli affascinanti circuiti in plastica e ambientazioni improbabili per una gara.

Hot Wheels DC Super-Villains Racing Season apre le porte alla licenza di Warner Bros. che riguarda i super cattivi dell’universo fumettistico, trasponendo all’interno di Hot Wheels Unleashed una serie di elementi a tema che possono essere ottenuti gareggiando nelle partite veloci al fine di ottenere esperienza per aumentare il livello del relativo pass.

Parliamo di un sistema già brevettato da titoli recenti, come Fortnite, Rocket League o Call of Duty nelle sue ultime iterazioni, che permette lo sblocco graduale di elementi di gioco ad ogni livello ottenuto, sia gratuiti che premium, dove quest’ultimi abbondano naturalmente di numero e necessitano dell’acquisto del pass, inteso come stagione, per essere fruiti e ottenuti giocando. La suddetta season, che specifichiamo non fa parte dell’Hot Wheels Pass Vol.1, anche quest’ultimo disponibile all’acquisto per una corposa aggiunta di contenuti periodici, avrà luogo fino al 18 gennaio 2022, data perentoria entro la quale accumulare esperienza per la progressione nei livelli del pass stagionale, potendo sfruttare le 3 sfide giornaliere messe a disposizione ogni 24 ore, che garantiscono diversi punti exp in relazione alle gesta richieste da portare a termine, che si tratti di partenze perfette o vittorie in specifiche aree di gioco.

Esaurite le sfide, l’esperienza necessaria può anche essere ottenuta gareggiando normalmente ma in un numero estremamente ridotto, tanto da limitare l’accumulo esclusivamente alle sfide proposte, a fronte dei 50 livelli necessari per completare l’intera stagione entro la sua fine, con possibilità di guadagno oltre il cinquantesimo livello per l’ottenimento ulteriore di risorse standard come monete e ingranaggi.

Super Cattivi in miniatura su quattro ruote

La Stagione dedicata ai super cattivi della Warner porta con sé tanti elementi di gioco che si confanno ad Hot Wheels Unleashed. Abbiamo già parlato dell’alto grado di personalizzazione offerto dalla produzione, e l’introduzione di nuovi oggetti a tema che possano nutrire ulteriormente l’estro dell’utenza non può che essere un fattore importante. Nel concreto, i 50 livelli da raggiungere porteranno nell’inventario del giocatore ben 21 ricompense premium, tra cui 6 veicoli inediti, 12 elementi per la taverna e 3 elementi per il profilo Unleashed. Più nel dettaglio, i veicoli comprendono i modellini di Bane, The Cheetah, Poison Ivy, Black Manta, Harley Quinn e Deathstroke, con quest’ultimo disponibile già dall’inizio una volta acquistata la racing season. Gli elementi per personalizzare la taverna comprendono 3 muri, 2 pavimenti, 2 porte, 2 decorazioni, 2 poster e un set di 4 poster, il tutto ovviamente a tema cattivi DC.

Gli elementi per personalizzare il profilo visibile anche dagli altri giocatori riguardano un’icona, un tag e uno sfondo, anche questi a tema per rendere il vostro biglietto da visita riconoscibile. Non mancano gli elementi gratuiti ottenibili senza l’acquisto della season, che riguardano altri oggetti di personalizzazione e grandi quantità di ingranaggi e monete, che abbiamo molto apprezzato per approfondire la nostra collezione di bolidi, che ricordiamo possono essere personalizzati nelle livree e potenziati nelle prestazioni.

Insomma, dopo qualche ora di gioco, arredare la propria taverna a tema DC, soprattutto se fan dei fumetti, ha un suo perché, ma oltre alle decorazioni apprezzate, utilizzare i nuovi mezzi tematici si è rivelato davvero sfizioso, soprattutto per la loro realizzazione estetica e strutturale che farà la gioia dei collezionisti digitali di Hot Wheels, richiamando i vari cattivi iconici che hanno invaso questa stagione. A fronte di tutto il pacchetto non risultano altre aggiunte come eventi a tema o simili e in tal senso il rischio di discontinuità dei giocatori può farsi importante, potendo solo ripetere le stesse gare al seguito delle missioni giornaliere, poiché ciò che si ottiene con il solo completamento delle gare singole è troppo esiguo per una progressione sensata nel contenuto aggiuntivo. Certo è che parliamo comunque di una stagione che equivale ad un pass su altri giochi multiplayer attuali, quindi non ad una vera e propria espansione, materiale che può arrivare con i veri pass di gioco, programmati per essere 3 in totale, che correranno paralleli alle stagioni di corse a tema che verranno.

Piattaforme: PS5, PC, Xbox Series X|S, Switch, PS4, Xbox One

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Hot Wheels Unleashed apre il supporto post lancio con una racing season acquistabile ad un prezzo ragionevole, che diventa assolutamente invitante se fan del gioco e delle proposte a tema DC, che permettono al giocatore una personalizzazione interessante del profilo e della taverna con diversi elementi, per culminare nelle fantastiche auto ispirate ai super cattivi dei relativi fumetti. Gli oggetti ottenibili nei 50 livelli del pass sono di tutto rispetto, soprattutto capaci di rendere la fantastica taverna personalizzabile esteticamente interessante, ma la Hot Wheels DC Super-Villains Racing Season punta forse troppo sulle sfide giornaliere, che se da un lato non richiedono molto impegno e tempo per il completamento, dall’altro limitano la progressione della scalata al pass, che ricordiamo avere un tempo limite fino al 18 gennaio 2022. Insomma, il supporto del nuovo Hot Wheels di Milestone sembra avere una direzione chiara, ma resta da valutare se il sistema possa dimostrarsi valido per tutti i contenuti che verranno, anche a fronte dei vari costi nel tempo di ogni contenuto. DC è solo l’inizio quindi, di una serie di collaborazioni che si preannunciano di qualità, e che ci aspettiamo di vedere ulteriormente enfatizzate, magari con eventi e gare dedicate a tema, o magari con nuove modalità in edizione limitata contestuali.