Devil May Cry 5: ecco come appare il titolo sullo Steam Deck nel nuovo video gameplay

Lo Steam Deck di Valve è stato rimandato a febbraio 2022, ma gli sviluppatori continuano a fare tanti progressi con l’ottimizzazione dei giochi per la piattaforma. Infatti, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay dedicato a Devil May Cry 5 in esecuzione sul PC portatile. Nel complesso, le prestazioni e la qualità dell’immagine sembrano piuttosto buone.

Il titolo hack and slash è ottimizzato per un gameplay a 60 FPS, ma vedere lo Steam Deck mantenerlo senza alcun calo significativo della qualità è impressionante. Valve aveva precedentemente confermato l’invio di Steam Deck agli sviluppatori per testare i loro giochi, ma sta anche valutando l’intera libreria Steam da sola per garantire che gli standard siano soddisfatti.

Lo Steam Deck parte da 399 dollari con 64 GB di memoria interna eMMC e dispone anche di opzioni per 256 GB (529 dollari) e 512 GB (649 dollari) di SSD NVMe.