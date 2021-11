Child of Light: il sequel potrebbe essere annunciato all’inizio del prossimo anno

Dei molti interessanti titoli che Ubisoft ha rilasciato nel corso degli anni, Child of Light è forse uno dei più sottovalutati. Il platform/gioco di ruolo a turni ha raccolto consensi per la sua grafica (per gentile concessione del motore UbiArt Framework), ma non ha avuto alcun tipo di seguito. Questo nonostante sia stato abbastanza redditizio da finanziare un sequel.

Tuttavia, le cose potrebbero cambiare il prossimo anno, secondo il direttore Patrick Plourde su Twitter. Quest’ultimo ha rivelato che l’artista Thomas Rollus ha inviato “l’approvazione finale per la prossima grande avventura di Aurora e Igniculus. Aspettatevi altre notizie all’inizio del prossimo anno”. Questo sembra indicare una sorta di annuncio di un sequel.

È interessante considerando la precedente posizione di Plourde sulla questione. Nel 2019, ha rivelato che, pur avendo un’idea di dove potrebbe andare la storia del sequel, non era “il tipo di gioco che Ubisoft vuole fare”. Il publisher è stato notato come sia tutto incentrato sui giochi live service e concentrato su titoli più maturi. Forse qualcosa è cambiato nel frattempo, ma dovremo aspettare ulteriori dettagli il prossimo anno.

Il titolo è disponibile per PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia tra le altre piattaforme. Date un’occhiata alla nostra recensione ufficiale qui

Fans of #ChildofLight, just to let you know that @Take_Toch just sent the final approval for Aurora and Igniculus’ next great adventure. Expect more news early next year. 🙂

— Patrick Plourde (@patrick_plourde) November 24, 2021