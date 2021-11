Uncharted Legacy of Thieves Collection classificato dall’ESRB

Dopo la sua valutazione in Australia, Uncharted: Legacy of Thieves Collection è stato recentemente valutato dall’ESRB per PC e PS5. Dato che l’uscita è prevista per l’inizio del 2022, questo potrebbe indicare un annuncio della data di uscita nei prossimi mesi. Forse ai The Game Awards 2021 il 9 dicembre?

Uncharted Legacy of Thieves Collection include Uncharted 4: A Thief’s End e Uncharted: The Lost Legacy, entrambi attualmente disponibili per PS4. Sfoggeranno una grafica migliorata, anche se ulteriori dettagli sui miglioramenti e le modalità grafiche devono ancora essere rivelati (anche se Iron Galaxy Studios ha confermato di essere al lavoro sulla versione PC). Non si sa nemmeno se gli attuali possessori delle versioni PS4 potranno aggiornarle in futuro.

Insomma, aspettiamo ulteriori notizie riguardanti il titolo, ma dato che sia in Australia che L’ESRB lo hanno classificato, crediamo fortemente che la data d’uscita sia molto vicina.