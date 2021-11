Progaming annuncia la Virtual Arena per l’Agenda2030

Progaming Italia si è ormai affermata come la più importante società organizzatrice di eventi e tornei esportivi in Italia e Svizzera e con l’annuncio di Virtual Arena #changethegame è decisa a promuovere la sostenibilità all’interno del gaming.

L’evento che si terrà dal 26 al 28 novembre si incentrerà principalmente sull’Agenda2030 dell’ONU, trattando tematiche ambientali, di inclusività e collaborazione in 3 giornate dedicate al gaming.

Dopo il primo torneo eco-green al mondo, Progaming sarà parte durante la Virtual Arena con ZeroCO2, una società benefit che permetterà agli utenti di entrare a far parte dell’ePark planted, un parco senza confini territoriali che darà un contributo concreto all’ambiente da parte del mondo degli esports e del gaming.

Per tutti sarà possibile partecipare attivamente all’iniziativa scegliendo l’albero da piantare all’interno dell’ePark, utilizzando il codice sconto CHANGETHEGAME sul sito di ZeroCO2 dedicato all’iniziativa di Progaming Italia.

Ogni occasione è giusta per sensibilizzare sulla sostenibilità, in questa collaborazione con ProGaming riusciamo ad arrivare alle nuove generazioni, in un momento di svago. Nicolò Pesce Communications Manager ZeroCO2.

La Virtual arena consisterà in 3 giorni di talent, caster e ospiti che animeranno i talk e le attività di gioco, si svolgeranno sia in remoto che dagli studi di Bolzano e tutto sarà direttamente collegato all’Agenda2030. Il primo giorno dell’evento inizierà con Pokémon for changes, uno showmatch su Pokémon Spada e Scudo tra talent e proplayer commentato dal duo ilCarlinocolRossetto, composto da Maurizio Carlino e Stefano Rossetto. Continuando con diversi talk tenuti da Denis e Manuel, host della prima giornata, dalla community di Pokémon Millennium.

Sabato 27 novembre sarà una giornata a tema inclusività, community e rappresentazione delle minoranze chiamata “Same Love, Same LoL“. A farla da padrone oltre ai talk di approfondimento, uno showmatch sul MOBA di Riot Games, League of Legends, quattro coppie di talent che si sfideranno nella modalità ARAM, in due semifinali e una finale, commentata da Simone “Slim0” Zappia e WolcatGames.

L’ultimo giorno della Virtual Arena by Progaming Italia sarà il 28 novembre e la tematica principale sarà la collaborazione, non solo nel mondo degli esports e del gaming, ma anche al livello globale per raggiungere gli obbiettivi dell’Agenda2030. Questa giornata, chiamata Play better, Play together , incentrata su Rocket League, sarà l’occasione per affrontare il tema della collaborazione e scardinare lo stereotipo delle donne nei giochi di auto e non solo, continuando dunque la discussione sulla parità di genere.

Un contributo importante sul tema dell’inclusività sarà dato dalla collaborazione con Women in Games Italia, un organizzazione che promuove da anni, al livello nazionale ed internazionale l’inclusività di genere nel settore del videogioco e degli esports, divulgando le pari opportunità lavorative legate al Videogioco.

NZXT e Intel accompagneranno l’evento come main partner e durante i tre giorni, NVIDIA sarà presenting partner di un segmento dedicato in cui verranno approfonditi tre prodotti di punta del brand: Ray Tracing, DLSS, Reflex.

Tutta la Virtual Arena #changethegame sarà trasmessa in streaming sul canale Twitch dell’evento, inoltre sulla pagina Twitter e Instagram troverete tutti gli ospiti in anteprima.