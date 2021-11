AI The Somnium Files nirvanA Initiative: svelata la box art

Spike Chusoft ha svelato la box art, disegnata da Yusuke Kozaki, di AI The Somnium Files nirvanA Initiative, seguito del capitolo uscito nel 2019. Come si può vedere dall’immagine, tornerà Mizuki, ora agente speciale, e Aiba, che sarà proprio l’occhio sinistro della nuova protagonista. Interessante vedere come ci sia un personaggio simile a #89 che ha la stessa arma che usava Date e soprattutto sembra avere anche lui un’intelligenza artificiale nell’occhio sinistro.

Come dice il tweet che mostra l’immagine, arriveranno nuovi personaggi e diversi volti noti. Annunciata quest’estate, ricordiamo che la nuova avventura arriverà a primavera 2022 su PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam (ancora non è stata annunciata la data precisa).

Questa la sinossi di AI The Somnium Files nirvanA Initiative tramite il sito ufficiale del gioco, sotto il tweet di Spike Chunsoft:

Sei anni fa, la metà destra di un cadavere fu scoperta in circostanze misteriose. La metà sinistra non è mai stata trovata… fino a sei anni dopo, quando è stata scoperta completamente fresca e senza segni di decomposizione, come se la vittima fosse stata viva fino a poco tempo prima. Ora, il neo-agente speciale Mizuki e il suo partner AI Aiba sono incaricati di risolvere i bizzarri omicidi seriali “Half Body”…