Valorant: l’evento Champions 2021 dell’episodio 3 Atto III

A meno di una settimana dall’inizio del Valorant Champions 2021, il torneo che vedrà i migliori team di Valorant del mondo affrontarsi, a Berlino dal 1 dicembre, per il titolo di campioni e per un montepremi totale di oltre 1 Milione di dollari.

Il format dell’evento e le varie informazioni rilasciate dagli organizzatori durante le scorse settimane sono presenti a questo link.

Riot Games è pronta per l’occasione e rilascerà molte novità in-game prima e durante il torneo. La prima cosa saranno i modelli per le armi in edizione limitata Champions 2021, che incarnano “L’arte della grandezza” con un set di ambiziose caratteristiche ideate per ricompensare le giocate di alto livello. Dal 24 novembre al 12 dicembre, il 50% dei proventi netti della collezione Champions 2021 andrà alle squadre partecipanti. Gli articoli non torneranno nel negozio o nel Mercato Notturno.

Abbiamo pensato a cosa rende unici VALORANT e gli eSport: non basta l’abilità di esecuzione per essere grandi. Così, ci siamo impegnati a creare una linea di modelli che rispecchiasse la narrativa degli eSport, qualcosa che risultasse audace e ambizioso. Preeti Khanolkar, produttrice senior

A seguito le informazioni riguardante le nuove skin dedicate al Valorant Champions 2021:

Armi:

Vandal

Arma da mischia karambit

Informazioni bundle:

Prezzo: 6264 VP

Include:

Vandal Champions 2021

Karambit Champions 2021

Carta L’arte della grandezza // La fiamma

Carta L’arte della grandezza // Ispirazione

Carta L’arte della grandezza // Indistruttibile

Titolo “Campione”

Livelli