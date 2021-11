The King of Fighters XV: mostrata Angel

The King of Fighters XV al suo lancio avrà ben 39 combattenti nel roster. Nel corso degli ultimi mesi, SNK ha rivelato una serie di personaggi, con Dolores e Whip tra gli ultimi. Ora è stato rivelato anche il 35° lottatore, ovvero Angel.

Facendo la sua prima apparizione in The King of Fighters 2001, è stata poi quasi sempre presente. Miki Ogura, che l’ha doppiata in The King of Fighters 14, riprenderà il suo ruolo ancora una volta.

Non è stato confermato in quale squadra si unirà a KOF15, ma il suo reveal trailer ci dà un assaggio di come si muoverà sul campo di battaglia. L’ex-assassina è nota per la sua velocità, la sua forza e i suoi riflessi.

The King of Fighters XV sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC dal 17 febbraio 2022.Lasciandovi al trailer qui sotto, vi rimandiamo anche al nostro provato della open beta.