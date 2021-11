Jurassic World Evolution 2: l’Accolades trailer è qui

Come sappiamo, dal 9 Novembre è disponibile Jurassic World Evolution 2, il seguito del titolo di successo per la gestione parchi, di Frontier Developments. Ambientato dopo gli eventi di Jurassic World: Fallen Kingdom, la campagna vede i giocatori costruire recinti e parchi per 75 diverse specie di dinosauri negli Stati Uniti.

In base al clima e al terreno di un bioma, si dovranno costruire recinti specifici e non solo; nel nuovo capitolo sono stati introdotti nuovi edifici, meccaniche meteorologiche e un sistema di territorio dinamico che cambia in modo significativo il gameplay.

Ma le novità del nuovo capitolo non si fermano qui. E’ stata aggiunta anche la modalità Chaos Theory, che va ad aggiungersi alle modalità Campagna e Sandbox. La Chaos Theory mette i giocatori davanti a momenti salienti del film ponendogli la domanda ”What if?” ovvero, dando una seconda (o più ) possibilità di finale.

l’Accolades trailer con i pareri della critica ( qui invece trovate la nostra recensione A distanza di poche settimane è finalmente disponibiletrailer con i pareri della critica (

Vi ricordiamo che il titolo è gia disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC