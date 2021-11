River Tails Stronger Together: trailer per la campagna Kickstarter

Quest’estate vi avevamo parlato di Kid Onion Studio, team di sviluppo tra l’Italia e l’Inghilterra, e sul loro primo progetto, River Tails Stronger Together. Da qualche giorno è partita la campagna Kickstarter, con l’obiettivo di arrivare a 12 mila euro. Al momento in cui vi scriviamo la cifra ha superato il 50% (7.600 circa), e ci sono ancora più di 20 giorni alla chiusura. La versione finale del gioco è prevista su PC e Nintendo Swtich a marzo 2023.

Nelle ultime ore è stato pubblicato il trailer della campagna crowdfunding, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione di RIver Tails Stronger Together, attraverso il sito ufficiale:

Imbarcati in un viaggio epico e visivamente stupefacente attraverso la terra e l’acqua, esplora la flora di una foresta tropicale inesplorata, immergiti nella magica atmosfera delle sue grotte, incontra una vasta gamma di fauna locale – ma assicurati di capire quali sono i tuoi amici e quali i tuoi nemici prima che sia troppo tardi!

Salta, tuffati, sfreccia, schiva… e scopri come un gatto e un pesce hanno deciso di unire le forze per un’avventura a cui non sarebbero mai riusciti a sopravvivere da soli.

Gameplay

Con un gameplay asimmetrico e un’estetica colorata da cartone animato, River Tails Stronger Together è un platform 3D action/adventure progettato intorno a un sistema unico di co-op da divano. Gli amici hanno la possibilità di fare squadra e lavorare insieme per sconfiggere i boss di fine livello e risolvere i puzzle in diversi ambienti naturali.

Caratteristiche principali: