Mundaun : l’orrore diventa edizione fisica

Quest’oggi Hidden Fields di Ziegler e MWM Interactive ci danno una bella notizia. Il loro titolo Mundaun sta per ricevere una versione fisica per Nintendo Switch!

Sviluppato e creato dall’illustratore e programmatore svizzero Michel Ziegler, Il titolo racconta la storia di un giovane che si reca in una valle appartata delle Alpi svizzere per scoprire il mistero della morte del nonno.

I giocatori seguono un giovane di nome Curdin, a Mundaun, una valle minacciosa nelle Alpi, intento nella ricerca delle misteriose circostanze dietro la morte di suo nonno. Lungo la strada scopre che qualcosa di diabolico sta infestando i residenti della città, svelando lentamente i segreti che cela.

Durante il loro viaggio, i giocatori risolveranno enigmi intricati e impareranno di più sulla città, evitando personaggi sinistri che innescano il sistema di paura del gioco, una funzione “causa-effetto” che disorienta i giocatori quando affrontano situazioni pericolose.

Il gioco è stato un progetto dettato dalla passione per Ziegler, fin dall’inizio dello sviluppo nel 2014.E’ stato ispirato dall’adorazione di Ziegler per la storia del mito e della cultura della regione svizzera dei Grigioni.

Mundaun è il primo gioco full-length di Ziegler ed è stato elogiato da giocatori e critici per la sua abilità artistica e l’approccio snervante all’horror,

La versione fisica limited edition contiene

il gioco completo

Un manuale a colori

Opere d’arte interne

Un adesivo esclusivo

Carte collezionabili.

La versione fisica del titolo è disponibile da oggi per Nintendo Switch, mentre è disponibile in digitale per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC sulla piattaforma Steam e Epic Store