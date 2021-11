Far Cry 6: esce un documentario sulla realizzazione del gioco

Far Cry 6 è stato un grande titolo per il franchise di Ubisoft. Seguendo le vicende nello stato di Yara controllato dal dittatore Anton Castillo, doppiato da Giancarlo Esposito, il gioco ha avuto grande successo da tutti i fronti, ed è giusto dire che si merita un grande posto persino agli imminenti Game Awards 2021 del 10 dicembre. Ma le sorprese non finiscono qui: infatti, gli sviluppatori dietro la realizzazione del gioco sono stati intervistati in uno speciale di gTV, tra cui c’è anche l’opinione di Esposito in persona. Secondo il game director, Navid Khavari, il triangolo tra Dani Rojas, Diego e Anton è il fulcro principale della trama, siccome il tema del titolo è la rivoluzione, e l’importanza che comporta tale azione. Sul gioco, gli sviluppatori hanno detto:

“È stato emozionante realizzare un gioco che ha raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, ma non avevamo idea, quando abbiamo iniziato lo sviluppo, che avremmo lanciato un gioco durante una pandemia, e questo ha cambiato tutto. Siamo passati dal prosperare nel fermento di uno studio all’avanguardia a Toronto a trovare soluzioni a problemi unici che non avremmo mai pensato di dover affrontare, nella tranquillità delle nostre case. Guardando indietro, è stato fantastico essere in grado di rimanere uniti in quello che era un progetto personale per tutti noi”.

Insomma, sono davvero soddisfatti della loro realizzazione, e lo siamo anche noi in fondo. Recentemente è anche uscita l’espansione con niente meno che Vaas, lo storico antagonista di Far Cry 3, e anche quella è una grande perla. Se non avete ancora giocato a Far Cry 6, potete acquistarlo con uno sconto fino al 20% sullo Store Ubisoft, per il Black Friday, fino al 1 dicembre. Far Cry 6 è disponibile ora su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, PC, Stadia e Amazon Luna (ed è disponibile come parte di un abbonamento Ubisoft+).