Warhammer 40000 Chaos Gate Daemonhunters: nuovo dev diary sui minion di Nurgle

Frontier Foundry, l’etichetta di giochi di Frontier Developments, ha svelato oggi il secondo dev diary dell’RPG tattico a turni Warhammer 40000 Chaos Gate Daemonhunters, in collaborazione con gli sviluppatori Complex Games e Games Workshop, creatore di Warhammer 40,000.

I giocatori sono ancora una volta accolti dal direttore creativo di Complex Games Noah Decter-Jackson e dal Lead Designer Peter Schnabl. A loro si unisce il programmatore senior David Reimer per introdurre i principali antagonisti della campagna e come i giocatori combatteranno contro lo stesso Bloom nelle singole missioni e nell’intero settore.

In questo “Episodio 2 – Seeding the Bloom” viene dato uno sguardo approfondito al Bloom e a come muta le forze di Nurgle, sfidando i giocatori ad evolvere le loro strategie nel corso del gioco. Quando un pianeta viene infettato, possono verificarsi imprevedibili ondate di curvatura durante le missioni, evocando rinforzi nemici o rafforzando le loro abilità. Non solo i nemici si evolvono nel corso della campagna, ma anche il Bloom stesso, con una varietà di “ceppi” che aumentano ulteriormente il pericolo delle missioni di combattimento più a lungo la peste viene lasciata a corrompere un pianeta.

L’iconico autore di Black Library, Aaron Dembski-Bowden, si unisce agli sviluppatori per fornire ulteriori informazioni su Nurgle, i suoi servi e la temibile Death Guard. Il diario degli sviluppatori si conclude con l’introduzione di un volto familiare come forza trainante di Bloom, il Principe della Decadenza e Primarca della Guardia della Morte, Mortarion. Oltre al Re Pallido, il team di Complex Games presenta in anteprima le sfide uniche poste da ciascuno degli incontri con i boss del gioco; imponenti Daemon Maggiori e astuti Principi Daemon che devono essere superati nel loro dominio, tra il Realspace e il Warp.

Per i fan dell’esperienza di Warhammer 40.000 da tavolo, questo episodio di Beyond the Gate offre uno sguardo approfondito sull’influenza del lore su Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters, portando in vita la cupa oscurità del lontano futuro attraverso armamenti e abilità. Aaron esplora anche il processo di portare il suo talento narrativo ai videogiochi, compresa un’introduzione al Bloom e ciò che rende questa piaga unica tra i precedenti “doni” di Nurgle.

Mentre le forze del Caos fuoriescono dalla porta, la galassia attende l’arrivo dei Cavalieri Grigi per ripulire la corruzione nella parte finale della serie di diari degli sviluppatori, così come ulteriori aggiornamenti sul gioco nel 2022.

Annunciato a giugno, Warhammer 40000 Chaos Gate Daemonhunters uscirà su PC nel 2022 attraverso Steam e sull’Epic Games Store. Potete vedere il filmato qui sotto.