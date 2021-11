Valheim: un nuovo aggiornamento è disponibile

Il grande videogioco dei vichinghi, Valheim, è tornato a far parlare di se, e questa volta riguarda un aggiornamento rilasciato senza il minimo preavviso dai ragazzi di Iron Gate Studios. In merito ai cambiamenti, hanno detto questo:

“Abbiamo notato che alcuni oggetti tendono ad impilarsi uno sopra l’altro e a scomparire, nella modalità multigiocatore, e siamo felici di comunicarvi che abbiamo catturato i fulings responsabili e risolto la questione una volta per tutte. In questo aggiornamento, abbiamo anche deciso di aumentare di un po’ il volume generale della Palude, siccome per qualche strano motivo era più basso del solito. E anche in tempo, a dire la verità, visto che ci passerete molto tempo al suo interno, quando rilasceremo il prossimo grande pezzo di content…”

L’ultima frase nello specifico sembra molto strana, ma se vi ricordaste il loro piano/scaletta previsto per i rilasci dei content di Valheim, sapreste che l’aggiornamento “Culto del Lupo” è previsto ad arrivare tra poco tempo, considerando che Hearth and Home è uscito da più di due mesi oramai, e i giocatori sono impazienti di poter mettere le mani su nuovi content esclusivi. Sappiamo che Valheim è soltanto disponibile su PC come accesso anticipato, ma per la prospettiva dei ragazzi di Iron Gate Studios, ampliare il margine dei loro giocatori è qualcosa a cui penseranno sicuramente, nel futuro. Per il momento, però, non possiamo fare altro che aspettare e vedere cosa ci riserveranno per i prossimi mesi, e se siamo fortunati, potremo assistere alla premiazione del gioco ai Game Awards. Infatti, Valheim ha ricevuto una nomina come migliore gioco multiplayer dell’anno, e seppure la competizione sia molto brutale, sarebbe il top vedere un titolo di questo genere prevalere su videogiochi tripla A come Monster Hunter Rise. Potrete acquistare Valheim su Steam al prezzo di 16 euro, e scontato su siti come Instant Gaming.