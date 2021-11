Sea of Thieves: un regalo per i giocatori

Ci sono novità da parte di Rare, con il loro titolo Sea of Thieves è riuscito a guidare la nave per mantenere le alte promesse fatte per il gioco, e questo si riflette in tutto il successo che l’avventura pirata multigiocatore ha visto. Questa volta ha deciso di premiare i suoi giocatori,

Per celebrare il lancio dell’attesissimo Halo Infinite , l’avventura navale online di Rare, sta distribuendo un set gratuito di oggetti cosmetici a tutti i suoi giocatori.

Come condiviso dal Twitter ufficiale del gioco, coloro che accedono al gioco tra oggi 25 Novembre e il 1 Dicembre, riceveranno un set di navi spartane gratuite. Il cosmetico presenta lo stesso colore verde trovato nella tuta spartana di Master Chief, così come una testa d’albero del Master Chief stesso a prua della nave.

Secure @Halo-inspired spoils simply by setting sail on the Sea of Thieves! Between now and 8am GMT Dec 1st, any pirate who logs in will be gifted the full original Spartan ship set. You'll be able to find it in the Ship Customisation Chest when you need it. pic.twitter.com/THTUUIK7Jr

— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) November 24, 2021