Monster Hunter Rise: notizie in arrivo dalla versione per PC

Notizie succulenti arrivano da Capcom riguardo a Monster Hunter Rise. Nello specifico, questa cosa riguarda la versione per PC in arrivo questo gennaio, e siccome le cose miglioreranno per tutti, è giusto parlarne anche a voi. Stando alle loro voci, la Capcom ha deciso che non sarebbe stato molto giusto rilasciare tutti i contenuti in tempi di alcuni mesi, visto che la cosa smorzerebbe il gameplay e il content dei giocatori. Pertanto, al lancio Monster Hunter Rise sarà aggiornato come la versione per Nintendo Switch, quindi tutti i contenuti post lancio (i draghi anziani, la nuova versione della storia e le missioni evento) saranno già disponibili a tutti quanti. Questo implica anche le missioni collaborazione con i diversi titoli Capcom, come:

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin e il costume di Tsukino per i compagni Felyne. Okami e il costume per il compagno Canyne. Street Fighter e lo stile armatura di Akuma, con tanto di mosse esclusive. Mega Man e il costume sia per Canyne che per Felyne. Ghost ‘n Goblins e lo stile armatura del protagonista Arthur. E per concludere, la collaborazione

Questa notizia ha rallegrato la giornata di tutti i fan del gioco. Siccome la modalità cross play e cross save con la Nintendo Switch non saranno disponibili, molti erano delusi del fatto che non potessero trasferire i loro salvataggi nel PC, ma avendo a disposizione tutto quanto fin da subito, sarà facile recuperare i dati persi e divertirsi nuovamente nell’ultimo capitolo del franchise storico e famoso di Capcom. Tutto culminerà con l’arrivo di Sunbreak, l’espansione che porterà il rango maestro e tanti nuovi mostri, tra i quali abbiamo il drago anziano Malzeno, che ricorda molto un vampiro, e il Carapaceon Shogun Ceanataur, apparso l’ultima volta in Monster Hunter Generations Ultimate.