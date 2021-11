GTA Online: nuovo aggiornamento annunciato oggi

Arriva una nuova settimana per GTA Online, e le novità stanno per arrivare. Sulla pagina twitter del gioco è comparso un post che annuncia tutte le novità in arrivo col prossimo grande aggiornamento, e pertanto è giusto vedere tutto quanto per capire cosa ci possiamo aspettare. Cominciamo col dire che, semplicemente effettuando il login, ci verrà regalata la t-shirt Still Slipping Friend (bianca con scritte rosse). Recandoci al Diamond Restort & Casinò troveremo tante macchine da poter acquistare a prezzi schiacciati, e magari riuscirete a vincere il tiro della ruota. Sempre in tema auto, ma spostandoci all’autoraduno di LS, troviamo come Prize Veichle la nuova Annis ZE350. Per vincerla bisognerà partecipare alle gare Inseguimento e piazzarsi nella top 5 per 4 giorni consecutivi. Solo per questa settimana sarà disponibile la Statua della Pantera, un prezioso gioiello che rientra tra i più ricercati e rari di tutto il gioco. Se farete la missione del Cayo Perico Heist, potrete avere la possibilità di beccare questo grande e lucroso bottino, ma sarà solo una volta. E per quanto riguarda gli discount settimanali? Fino al 1 di dicembre potremo approfittare di questi sconti:

35% sul sottomarino Kosaka e sui relativi upgrade e modifiche.

40%: sulle imbarcazioni armate Nagasaki weaponized dinghy e Kurtz 31 Patrol Boat.

40% sui Gok Art Dinka Veto Classic e Dinka Veto Modern.

40% sul Vapid SlamTruck.

Inoltre, per concludere, ci teniamo a precisare che anche gli utenti di Twitch Prime potranno avere una bella sorpresa: se avete il vostro account collegato al Social Club di Rockstar, riceverete 100.000 GTA$ semplicemente effettuando per il login. Inoltre avrete accesso ai discount esclusivi di questa settimana:

Western Besra (aereo) a 345,000 GTA$ invece di 1,150,000GTA$.

Truffate Z-Type (auto)a 285,000 invece di 950,000.

LCC Sanctus (moto) gratuita.

GTA Online sta per ricevere un grande aggiornamento, e non vediamo l’ora di scoprire cos’altro avrà in serbo per i suoi giocatori man mano che il tempo passa.