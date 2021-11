Uncharted Legacy of Thieves Collection non include il multiplayer per PC e PS5

Uncharted: Legacy of Thieves è stato di recente classificato dall’ESRB. Secondo i dati pubblicati il titolo non includerà una componente multiplayer per le versioni interessate per PC e PS5. La collezione, che contiene Uncharted 4 e l’espansione The Lost Legacy, è stata annunciata a settembre e uscirà il prossimo anno.

Mentre Uncharted 4 è stato lanciato con una modalità multiplayer competitiva e successivamente ha aggiunto una modalità di sopravvivenza cooperativa, entrambe accessibili ai giocatori di Lost Legacy, la nuova classificazione ESRB di Legacy of Thieves afferma che la prossima versione non ha nessun elemento interattivo.

Non è chiaro il motivo per cui l’editore Sony Interactive Entertainment avrebbe scelto di non includere il multiplayer con Uncharted: Legacy of Thieves. Per celebrare il quinto anniversario di Uncharted 4 a maggio, lo sviluppatore Naughty Dog ha pubblicato un elenco di statistiche, dove afferma di aver attirato oltre 37 milioni di giocatori, inclusi 13,3 milioni di utenti multiplayer.

Un insider ha affermato che la versione per PS5 di Uncharted: Legacy of Thieves uscirà all’inizio del 2022, mentre la versione per PC, sviluppata da Iron Galaxy, arriverà successivamente. È possibile che l’uscita del gioco coincida con l’imminente film di Uncharted con Tom Holland nei panni del giovane cacciatore di tesori Nathan Drake e Mark Wahlberg nei panni del suo mentore Victor Sullivan.

Dopo un ritardo di sei mesi, l’ uscita del film di Uncharted è prevista per il 18 febbraio 2022. Sony ha rilasciato il trailer ufficiale del film Uncharted il mese scorso. Il video include un set-piece ispirato al capitolo Stowaway di Uncharted 3: L’inganno di Drake, che vede il protagonista tentare di impedirsi di essere espulso dalla porta della rampa di un aereo cargo mentre è impegnato in un combattimento a mezz’aria.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.