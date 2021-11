The Outer Worlds 2 è in sviluppo dal 2019

Il sequel dell’acclamato titolo sci-fi, The Outer Worlds 2, è stato annunciato in occasione dell’E3 2021 (cliccate qui per saperne di più). Nonostante l’annuncio durante la kermesse estiva, Obsidian Entertainment non si è lasciata sfuggire alcun dettaglio su questo secondo episodio dell’IP fantascientifica.

Sebbene dall’annuncio avvenuto all’E3 2021 sembrava che The Outer Worlds 2 stesse vivendo le primissime fasi di sviluppo, qualcuno ha smentito questa ipotesi. Si tratta di Faizan Shaikh che, sul suo profilo Twitter, ha mostrato che sul profilo LinkedIn del director (Dan Maas) è segnalato che Obsidian sta lavorando al sequel dal mese di settembre 2019: un mese prima del lancio effettivo del primo capitolo.

Purtroppo non ci sono ancora notizie ufficiali da parte della software house e, visto che è in sviluppo da molto tempo ormai, potrebbe darsi che il titolo venga lanciato prima di quanto pensiamo.

Nel frattempo, sappiamo che, oltre a The Outer Worlds 2, Obsidian Entertainment sta lavorando ad un altro gioco action e di ruolo, Avowed che, secondo un recente rapporto, si troverebbe nella fase di pre-alpha.

Vi ricordiamo che, qualora foste interessati a recuperare il primo episodio dell’avventura sci-fi di Obsidian, questa è disponibile per le seguenti console: Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (via Steam, Epic Games, Microsoft Store e GOG).

