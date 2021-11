Slot online: quali sono i titoli più amati dai giocatori?

Ormai le slot machine online sono un autentico passatempo. Sicure, tutelate e divertenti. Oggi come oggi pensare all’intrattenimento senza slot è irragionevole. Da sempre, in realtà, esercitano un fascino particolare sugli appassionati: solo in Italia se ne contano oltre tre milioni ma negli anni, soprattutto negli ultimi mesi dominati dalla pandemia, le slot sono diventate meno di nicchia e più commerciali di altre forme di gioco. Non è un caso che in rete esistano determinati prodotti capaci di imporsi come autentici must per appassionati vecchi e nuovi: le slot machine proposte da Slot Mania sono un ottimo esempio, in questo caso.

Uno dei titoli più cliccati sul sito è senza dubbio quello di NetEnt, “Gonzo’s Quest”, ispirata alle avventure del conquistador Gonzalo Pizarro. Il giocatore parte virtualmente per una avventura alla scoperta di antiche rovine e tanti tesori. Segue, tra i grandi classici, Book of Ra Deluxe, slot di punta di Novomatic. Al terzo posto torna NetEnt, con la sua Starburst: un gioco che ripercorre la storia delle slot da bar, ma con un gameplay implementato e una grafica clamorosa, con colori vivaci, effetti video e audio di grandissimo livello.

In classifica anche Buffalo Blitz, slot di punta di Aristocrat: si tratta di una videolottery altamente interessate, ispirata al mondo della pirateria nordamericana. Quinto posto tra i titoli irrinunciabili per Book of Dead, slot di casa Play’n Go, ambientata in un intramontabile Antico Egitto. Sesto posto invece per Capecod, con il suo Ulisse. Age of The Gods: God of Storms occupa la settima posizione, all’ottava Millionaire Genie continua a raccogliere consensi, sulla scia del successo che stanno riscontrando le slot legate genere fantasy. Chiudono la classifica Immortal Romance, ispirata alla celebre saga di Twilight, e Suicide Squad di Betfair, ispirata al classico film d’azione di Warner Bros e DC Comics. Un successo clamoroso per questi prodotti da gioco. Ma perché tutto questo rinnovato interesse? Cosa spinge gli utenti a selezionare le slot machine come mezzo per il proprio intrattenimento?

La risposta è più semplice del previsto: la poliedricità dei titoli. Se alcuni utenti per esempio giocano per puntare soldi e provare a vincere del denaro, c’è anche una grossa percentuale che preferisce giocare senza troppe pretese, per il solo piacere di divertirsi ed intrattenersi in modo sano e responsabile.

Sulla rete c’è l’imbarazzo della scelta, e i giocatori possono sfruttare anche periodi di prova gratuita, giocando alle demo delle stesse slot machine. Altro punto a favore di queste è la loro grande semplicità. Facili e funzionali, le slot hanno goduto al massimo della gamification, che le ha rese molto più simili e vicine alle console di quanto si possa immaginare. Il resto lo fa poi la psicologia, la stessa che determina le scelte degli utenti ed il successo di un prodotto.