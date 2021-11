Halo Infinite: ad ogni stagione arriveranno contenuti extra

Prescindendo dai sistemi di progressione e dalla monetizzazione, il multiplayer di Halo Infinite sembra essere piuttosto piaciuto al pubblico, che lo ha accolto positivamente tutto sommato. C’è da domandarsi, tuttavia, se le poche armi a disposizione attualmente verranno arricchite da altrettante armi iconiche della serie, come il cannone a barre di combustibile, il classico fucile a pompa e molte altre.

In un recente video, tuttavia, al capo di 343 Industries, Joseph Staten, è stata posta una domanda che gli chiedeva se i fan avessero già visto tutto ciò che l’armatura del gioco ha da offrire. Staten ha risposto con un sonoro e deciso “no“. Egli sostiene che è sicuro che molte armi verranno aggiunte con il passare del tempo su Halo Infinite.

Potrebbero venire introdotte anche armi segrete, come la pistola di Scarab di Halo 2, anche se Staten ha agito con del fare misterioso, in quanto è deciso a mantenere lo stato di segretezza a riguardo.

Come ci aspettavamo, Halo Infinite vedrà l’introduzione di nuovi contenuti aggiuntivi ed armi extra ad ogni cambio di stagione di gioco. La stagione 2 di Halo inizierà più o meno a maggio 2022, mese in cui farà capolino anche la modalità cooperativa. Altre modalità, invece, come la modalità “Forgia“, non verranno aggiunte fino all’estate 2022 (i dettagli, però, ci verranno forniti nel mese di gennaio 2022).

La campagna single-player di Halo Infinite verrà lanciata il giorno 8 dicembre 2021 su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Dal day-one, l’FPS sarà incluso nel Game Pass di Microsoft.